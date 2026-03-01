Într-un comunicat oficial, Hezbollah a condamnat „ostilitățile americano-israeliene împotriva Republicii Islamice” și a făcut un apel la țările și populațiile din Orientul Mijlociu să se ridice împotriva Israelului și Statelor Unite, cerând să stea ferm împotriva acestor planuri ostile. Organizația și-a avertizat totodată susținătorii că urmările ofensivei militare asupra Iranului „vor afecta pe toată lumea, fără excepție, dacă nu sunt oprite”.

„Suntem siguri că inamicul americano-israelian va primi o lovitură majoră și nu va culege decât eșec din agresiunea sa criminală și tiranică”, au comunicat reprezentanții săi, citați de Times of Israel.

Cu toate acestea, organizația nu a anunțat deschiderea unui nou front împotriva Israelului. Un oficial Hezbollah a declarat recent pentru AFP că gruparea nu va interveni militar în cazul unor lovituri „limită” ale Statelor Unite, dar va considera orice atac asupra liderului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, drept o „linie roșie”. De asemenea, Hezbollah nu a participat la războiul de 12 zile dintre Israel și Iran din iunie 2025, în care SUA au intervenit temporar.

Potrivit Forțelor de Apărare ale Israelului (IDF), Hezbollah a lucrat în ultima perioadă la refacerea capacităților sale militare în zone strategice, pregătindu-se pentru eventuale atacuri împotriva Israelului.

„Această activitate constituie o încălcare a înțelegerilor dintre Israel și Liban și o amenințare la adresa Israeluliui”, a transmis IDF.

La Beirut, autoritățile depun eforturi pentru a menține țara în afara conflictului regional. Premierul Nawaf Salam a declarat pe rețelele sociale că Libanul nu va permite să fie „târât în aventuri” care ar pune în pericol securitatea și unitatea națională.

În paralel, ambasadorul american la Beirut i-a transmis președintelui libanez că Israelul nu va întreprinde acțiuni militare împotriva Libanului dacă nu este atacat de pe teritoriul său.

Deși mai multe companii aeriene au anulat zboruri către aeroporturile din Orientul Mijlociu, inclusiv spre Beirut, autoritățile au precizat că aeroportul din capitală „rămâne deschis” și că zborurile companiei aeriene naționale continuă să opereze.