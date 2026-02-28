Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) a anunțat, potrivit The Jerusalem Post, că peste 200 de aeronave ale Forțelor Aeriene Israeliene au lovit aproximativ 500 de ținte iraniene sâmbătă noaptea. Publicația notează că este cel mai amplu atac aerian desfășurat vreodată de forțele israeliene.

Un videoclip publicat de IDF arată două valuri majore inițiale de atacuri. Primul val ar fi vizat zeci de radare și sisteme de apărare antiaeriană, în special în zonele din Iran mai apropiate de Israel și în regiunea Teheranului.

⭕️The IDF completed a broad strike on strategic defense systems of the Iranian regime. The IDF struck multiple strategic aerial defense systems, including an advanced SA-65 system in the Kermanshah area of western Iran. pic.twitter.com/p3UI3aB50y — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026

În timpul celui de-al doilea val, Forțele Aeriene israeliene au lovit infrastructura de rachete balistice a Iranului. Scopul declarat a fost reducerea capacității Teheranului de a lovi teritoriul israelian.

În zona Tabriz, IDF a anunțat că a lovit un obiectiv major de unde ar fi fost lansate zeci de rachete balistice asupra Israelului. Totodată, armata israeliană a transmis că urmărește consolidarea unei supremații aeriene locale obținute în iunie 2025, pentru a putea menține drone și alte aeronave deasupra zonelor din care Iranul ar putea încerca să lanseze noi atacuri.

Un martor a declarat pentru BBC Persian că o nouă explozie a fost auzită în vestul Teheranului sâmbătă seară. AFP a relatat că jurnaliștii săi au auzit o serie de noi explozii în capitala iraniană.

Anterior, AFP a transmis că agenția iraniană Fars a raportat că două cartiere din orașul Bushehr, unde se află o centrală nucleară, au fost vizate de rachete. De asemenea, Islamic Republic News Agency a relatat despre noi explozii la Teheran.

În Dubai, Emiratele Arabe Unite, a fost observată o explozie la hotelul Fairmont The Palm. Autoritățile au anunțat că patru persoane au fost rănite după un incident produs într-o clădire din zona Palm Jumeirah. Imagini verificate surprind momentul în care intrarea hotelului este lovită, urmată de o explozie și un incendiu puternic.

Ministerul Apărării din Emiratele Arabe Unite a anunțat că a interceptat un nou val de rachete și drone iraniene, după ce a informat că țara a fost supusă unui atac grav cu rachete balistice iraniene.

La Doha, în Qatar, au fost raportate explozii care ar fi vizat baza aeriană Al Udeid, cea mai mare bază militară americană din regiune. În Bahrain, o bază a Marinei SUA ar fi fost supusă unui atac cu rachete, potrivit unui comunicat citat de agenția de presă de stat.

În Kuweit, au fost auzite explozii, iar agenția locală Kuna a relatat că o dronă care a vizat aeroportul internațional a provocat răni ușoare mai multor angajați și pagube limitate la un terminal. Reuters a transmis că sistemele americane de apărare aeriană au doborât o dronă deasupra unei baze militare din apropiere de Erbil, Irak.

Iordania a anunțat că forțele sale armate au doborât două rachete balistice, iar resturi au căzut în mai multe locații. Israelul a raportat, la rândul său, un val de rachete iraniene, sirenele de alertă răsunând în întreaga țară. Armata israeliană a declarat că Iranul urmărește să terorizeze civilii și să distrugă cartiere.