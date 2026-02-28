UPDATE: Sirene de alarmă antiaeriană au fost activate în nordul Israelului, iar autoritățile au îndemnat populația să se adăpostească, pe fondul lansării unei contraofensive de către Iran. Forțele israeliene au informat că au interceptat toate rachetele trase din Iran, conform AFP.

Mai multe explozii puternice au fost auzite sâmbătă la Ierusalim, după ce sirenele au răsunat în oraș. Sirenele au fost activate de două ori, la câteva minute distanță, semnalând intensificarea atacurilor asupra capitalei.

Armata israeliană a detectat rachete lansate din Iran către Israel și a precizat că un al doilea val de rachete a fost tras de forțele iraniene. Situația de urgență rămâne activă, iar autoritățile continuă să monitorizeze fluxul de atacuri și să coordoneze măsurile de protecție pentru populație.

🚨SIRENS IN ACROSS ISRAELpic.twitter.com/4rwSQaJEeR — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) February 28, 2026

Știrea inițială: Armata israeliană a activat sirenele de alarmă pentru a avertiza populația în eventualitatea unui atac iranian de răspuns. Ca măsură preventivă, școlile din Israel vor rămâne închise sâmbătă, iar cetățenii au fost îndrumați să lucreze de acasă și să evite adunările publice.

Spațiul aerian israelian a fost închis pentru toate zborurile civile până când autoritățile vor considera că situația este sigură. În același timp, Iranul și Irakul au închis și ele spațiile aeriene ale propriilor țări, ca măsură de precauție în contextul tensiunilor militare.

Situația rămâne extrem de tensionată, iar măsurile luate reflectă nivelul ridicat de alertă din întreaga regiune. Autoritățile continuă să monitorizeze evoluția evenimentelor pentru a proteja siguranța cetățenilor și a transportului aerian.

Președintele iranian Massoud Pezeshkian se află în siguranță și nevătămat după atacurile israeliano-americane asupra Teheranului și altor orașe din Iran, potrivit agenției oficiale de presă Irna.

Israelul și Statele Unite au desfășurat o campanie de atacuri prezentate drept „preventive”, iar mass-media locală a raportat numeroase explozii în Teheran și în alte orașe iraniene.

Președintele american Donald Trump a declarat că a început o operațiune militară majoră împotriva Iranului, menită să neutralizeze „amenințările iminente” ale regimului de la Teheran. Aceasta vizează distrugerea capacităților iraniene de fabricare a rachetelor balistice și a marinei, considerate o amenințare pentru traficul comercial din strâmtoarea Ormuz.

„O importantă operaţiune militară a început împotriva Iranului”, a declarat Donald Trump.

Agențiile de presă iraniene au semnalat explozii în Teheran și coloane de fum negru deasupra capitalei și a împrejurimilor. Mai multe ministere au fost vizate, iar explozii au fost raportate și în alte orașe, inclusiv Tabriz, Ispahan și orașul sfânt Qom.

Conform agenției Tasnim, șapte rachete au lovit periferia palatului prezidențial și reședința liderului suprem, ayatollahul Ali Khamenei. Un oficial iranian a precizat că Khamenei nu se afla la Teheran în acel moment și a fost dus într-un loc sigur.