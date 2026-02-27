Decizia a fost aprobată de ministrul Afacerilor Externe, în contextul evoluțiilor de securitate din regiune. MAE a transmis că va continua să monitorizeze situația de securitate și că este pregătit să acorde protecție consulară cetățenilor români aflați în zonă.

Măsura vizează strict personalul neesențial și membrii de familie, fără a afecta funcționarea structurilor diplomatice.

„MAE va continua să urmărească evoluţia situaţiei de securitate din regiune şi este pregătit să acorde protecţie consulară cetăţenilor români”, au precizat reprezentanţii Ministerului Afacerilor Externe (MAE).

În același context regional marcat de tensiuni militare, Departamentul de Stat al SUA a autorizat plecarea din Israel a membrilor personalului neesențial al ambasadei americane, invocând riscuri pentru siguranța acestora.

Anunțul a fost făcut de Ambasada SUA la Ierusalim, care a recomandat, totodată, unor cetățeni americani să părăsească țara cât timp sunt disponibile zboruri comerciale, potrivit AFP și Reuters.

„Se recomandă să luaţi în considerare părăsirea Israelului cât timp sunt disponibile zboruri comerciale”, a transmis Ambasada SUA la Ierusalim.

Reprezentanța diplomatică le recomandă cetățenilor să ia în calcul părăsirea Israelului cât timp sunt disponibile zboruri comerciale. De asemenea, din cauza unor incidente de securitate recente și fără notificare prealabilă, ambasada poate restricționa sau interzice temporar deplasările angajaților guvernamentali și ale familiilor acestora în anumite zone din Israel, inclusiv în Orașul Vechi din Ierusalim și în Cisiordania.

Ambasada nu a oferit detalii suplimentare privind natura riscurilor care au determinat autorizarea plecării, măsură ce le permite persoanelor vizate să decidă dacă părăsesc sau nu Israelul.

Decizia vine după ce, în aceeași săptămână, unei părți din personalul de la Ambasada SUA din Beirut i s-a ordonat să părăsească Libanul. În paralel, portavionul american USS Gerald R. Ford, cel mai mare din lume, a sosit în largul coastei israeliene, în cadrul desfășurării militare americane din Orientul Mijlociu, în anticiparea unui posibil atac asupra Iranului.

Statele Unite au organizat una dintre cele mai ample desfășurări militare din regiune, în timp ce negociază cu Iranul în privința programului nuclear al Republicii Islamice. Ultima rundă de discuții s-a încheiat joi fără progrese.

Iranul a amenințat că va lovi bazele americane din regiune în cazul unui atac, iar o eventuală escaladare ar putea implica și Israelul. Cele două state au purtat un război de 12 zile în iunie anul trecut.

În contextul tensiunilor crescânde dintre Washington și Teheran, mai multe țări au început să retragă membri ai familiilor personalului diplomatic și personal neesențial din anumite zone ale Orientului Mijlociu sau să își sfătuiască cetățenii să evite călătoriile în Iran.