Mesajul transmis de ambasadă pe Facebook subliniază că solicitarea ca statele membre NATO să fie mai puternice nu reprezintă o amenințare, ci o necesitate în contextul provocărilor secolului XXI, diferite de cele din secolul XX.

Scopul este ca Alianța să fie mai puternică, iar pentru aceasta fiecare stat membru trebuie să își consolideze propria capacitate.

Statele Unite transmit ferm că NATO trebuie să fie suficient de puternică încât nimeni să nu îndrăznească vreodată să o pună la încercare sau să o provoace.

Mesajul a fost postat pe pagina de Facebook a Ambasadei SUA la București, fiind scris cu majuscule pentru a accentua caracterul imperativ și clar al declarației.

Această poziție reflectă angajamentul continuu al Statelor Unite față de securitatea colectivă în cadrul NATO și reafirmă parteneriatul strategic cu România și celelalte state membre ale Alianței.

„Secretarul de stat Marco Rubio: A cere statelor membre #NATO să fie mai puternice nu este o amenințare. Trebuie să înțelegem că Alianța trebuie să arate diferit, deoarece lumea arată diferit, deoarece provocările secolului XXI sunt diferite de provocările secolului XX. Ne dorim ca NATO să fie mai puternică. Și pentru ca NATO să fie mai puternică, statele membre trebuie să fie mai puternice. Aceasta este ideea”, arată mesajul transmis de Ambasada Statelor Unite în România pe Facebook.

Postarea poate fi vizualizată aici.

Amintim că Statele Unite ar urmări încheierea războiului ruso-ucrainean până la 4 iulie, data la care SUA sărbătoresc Ziua Independenței, conform informațiilor publicate de Bloomberg, care citează aliați NATO.

Potrivit agenției, care nu a oferit detalii despre sursele sale, Washingtonul și-ar dori ajungerea la un acord de pace privind conflictul din Ucraina până la acest termen.

„SUA presează pentru un acord înainte de celebrarea a 250 de ani de independență pe 4 iulie, dar nu există semne că președintele rus Vladimir Putin ar accepta un acord care să nu-i satisfacă cererile centrale”, au declarat oficiali europeni și NATO de rang înalt, conform Bloomberg.

