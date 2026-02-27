În ediția publicată vineri, 27 februarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, realizatorii podcastului „Contrapunct” — Dan Andronic, Radu Coșarcă și Șerban Nicolae — au lansat o serie de critici la adresa conducerii Ministerului Apărării și a unei recente numiri la fabrica de armament Sadu.

Dan Andronic a susținut că administratorul fabricii de armament Sadu, Salvador Caragea, ar fi fost numit cu susținerea USR, deși ar avea condamnări în două dosare civile. Potrivit jurnalistului, una dintre decizii ar obliga la plata unor despăgubiri de 10.000 de lei și 1.000 de euro către un primar. El a afirmat că inclusiv „G4Media” ar fi exprimat rezerve cu privire la această numire, considerând nepotrivită plasarea unei astfel de persoane la conducerea unei unități din industria de apărare.

Andronic a sugerat că ministrul Apărării, Radu Miruță, ar fi fost informat despre situație încă de la început, având în vedere legăturile locale cu Târgu Jiu. În opinia sa, intervențiile publice ale ministrului ar demonstra o atitudine combativă și o încredere ridicată în propriile decizii.

Radu Coșarcă a completat că Miruță ar fi apreciat în interiorul USR pentru abilitățile sale de comunicare și ar fi considerat unul dintre cei mai buni comunicatori ai partidului.

Totuși, Andronic a afirmat că situația reflectă o degradare generală a standardelor din spațiul public, sugerând că astfel de numiri devin tot mai frecvente, în ciuda contextului geopolitic complicat.

Coșarcă a adăugat că, în condițiile războiului prelungit din apropierea granițelor României și ale presiunilor geopolitice asupra țării, conducerea unei fabrici de armament ar trebui să fie lipsită de controverse, având în vedere că informațiile despre conducere ajung și la partenerii NATO.

Dan Andronic: – Deci, pensionarul special Caragia, numit administrator cu susținerea USR la fabrica de armament SADU, este condamnat în două procese. Într-unul trebuie să achite daune de 10.000 de lei prin procurarea de la Târgu Jiu și 1.000 de euro unui primar. Deci, ideea este că omul ăsta a făcut multe, dar, până și „G4Media.ro” spune despre el că nu-i bun. Acum ce să vă zic? Să pui un om de tipul ăsta la fabrica de armament… E din Târgu Jiu, bineînțeles că știa (ministrul Apărării Naționale, Radu) Miruță, de-aia a simțit nevoia să intre… Cred că l-a sunat ministrul Economiei și a zis: „Coane! Tu m-ai pus, tu o descurci. Intră și ceartă-te cu Gâdea.” Și uite că s-a certat cu Gâdea, dar Miruță are tupeu. Are tupeu și bani, am înțeles. Deci, are două lucruri în viață: tupeu și bani. Și îl recomandă talentul și familia. Radu Coșarcă: – Și familia îl recomandă, și talentul oratoric care este apreciat în USR. E considerat cel mai bun comunicator al USR-ului. Dan Andronic: – Ce să vă spun? Nu e ceva extraordinar. Deci, ceea ce vedem, am mai văzut, dar de fiecare dată parcă ne ducem mai în jos. Adică ce constat eu e: degradarea. Eu spun vorba aia românească, Radu: „S-a micșorat troaca, dar numărul de porci a rămas același.” Radu Coșarcă: – Eram obișnuiți cu nepoate, cu secretare, știi? Problema e că acum cu un război la granițe care durează de patru ani. Cu toate presiunile acestea geopolitice asupra țării noastre… nu mai vorbesc de instabilitatea politică internă… să pui șef la o fabrică de armament un nume care e listat pe toate documentele care ajung la șefii NATO, la toți partenerii noștri din NATO și să-i spui: „Uite, acest purtător de șapcă.”

Șerban Nicolae a declarat că problema majoră nu ar fi administratorul fabricii, ci activitatea ministrului Apărării. El a susținut că, de la preluarea mandatului, Miruță ar fi făcut numeroase declarații controversate și erori publice, pe care le-a catalogat drept gafe repetate.

Dan Andronic a afirmat, la rândul său, că ministrul ar manifesta o insistență constantă în a face declarații discutabile fără a-și modifica discursul public, indiferent de reacțiile apărute.

Nicolae a invocat mai multe exemple de declarații ale ministrului pe teme de apărare și bugete militare, despre care a spus că ar demonstra confuzii în domenii sensibile ale securității naționale.

Radu Coșarcă a remarcat, la rândul său, că ceea ce i se pare surprinzător este ușurința cu care ministrul ar depăși momentele controversate, fără a manifesta reținere sau autocritică publică.

În finalul discuției, Șerban Nicolae a apreciat că situația ar fi amuzantă dacă ar fi vorba despre un entertainer sau un actor de comedie, însă devine problematică în contextul funcției de ministru al Apărării.

Radu Coșarcă a concluzionat că nemulțumirea exprimată de participanți ține și de faptul că formațiunea politică din care provine ministrul s-ar fi legitimat prin promisiuni de competență și reformă, iar situațiile prezentate ar contrazice, în opinia lor, aceste principii.