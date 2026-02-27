Sistemul de plată pentru parcările administrate de Primăria Municipiului București a fost modificat integral, iar parcările nu mai permit achitarea taxei în numerar, ceea ce marchează o schimbare majoră pentru conducătorii auto din Capitală. Începând cu data de 27 februarie, toate plățile se realizează exclusiv prin metode electronice, într-un efort declarat al autorităților de a moderniza și eficientiza serviciul.

Decizia vine în contextul în care municipalitatea a renunțat la cei 33 de încasatori care operau în teren. Această schimbare este parte a unui proces mai amplu de digitalizare, care elimină interacțiunea directă pentru plata parcării și introduce un sistem automatizat.

Potrivit reprezentanților Primăriei, activitatea acestor angajați nu mai justifica menținerea lor în sistem, având în vedere raportul dintre costuri și încasări. Aceștia aveau un salariu brut de aproximativ 4.600 de lei, însă sumele colectate lunar erau reduse, ajungând doar la câteva sute de lei, conform datelor prezentate de municipalitate.

Autoritățile susțin că această măsură este necesară pentru a reduce pierderile și pentru a aduce un control mai bun asupra veniturilor generate de parcările publice, în condițiile în care sistemul anterior era considerat ineficient.

Odată cu eliminarea plății cash, șoferii trebuie să utilizeze alternativele digitale puse la dispoziție de autorități pentru a achita taxa în parcările publice. Noile opțiuni sunt variate, însă presupun adaptarea utilizatorilor la tehnologie.

Conducătorii auto pot plăti cu cardul bancar direct la aparatele instalate în parcări, pot utiliza aplicații mobile dedicate sau pot trimite un SMS pentru activarea taxei de staționare. Aceste metode sunt acum singurele acceptate în sistemul gestionat de Primăria Capitalei.

Cu toate acestea, schimbarea nu este lipsită de dificultăți pentru anumite categorii de șoferi. Există persoane care nu sunt familiarizate cu utilizarea aplicațiilor mobile sau care evită plata cu cardul, ceea ce poate crea disconfort sau confuzie în primele zile de implementare.

În cazul plății prin SMS, apare o altă condiție importantă: utilizatorii care folosesc cartele preplătite trebuie să aibă suficient credit disponibil pentru a putea efectua tranzacția. În lipsa acestuia, plata nu poate fi realizată, iar parcarea devine implicit neplătită.

Pentru șoferii care preferă în continuare plata în numerar, opțiunile au devenit extrem de limitate, iar parcările nu mai oferă nicio soluție directă în acest sens. Singura variantă rămasă este utilizarea unor aparate de tip self-pay amplasate în anumite supermarketuri.

Aceste dispozitive permit introducerea numerarului și efectuarea unei plăți electronice ulterioare, care poate acoperi taxa de parcare. Totuși, această soluție implică un efort suplimentar pentru utilizatori și nu este întotdeauna practică.

Problema principală este legată de amplasarea acestor aparate, care nu se regăsesc în imediata apropiere a locurilor de parcare. Astfel, șoferii sunt nevoiți să se deplaseze până la un magazin, ceea ce poate genera întârzieri sau complicații, mai ales în zonele aglomerate.

În acest context, trecerea la plata exclusiv digitală devine practic inevitabilă pentru majoritatea utilizatorilor de parcări din București, chiar dacă există în continuare rezistență din partea unor șoferi.

Reprezentanții Primăriei Capitalei susțin că eliminarea numerarului din parcările publice va avea un impact pozitiv asupra bugetului local și va contribui la o gestionare mai eficientă a locurilor de parcare.

Ciprian Ciucu a explicat că, în prezent, nivelul de încasare este mult sub potențialul real al sistemului.

„În medie, municipalitatea încasează echivalentul a doar două ore de parcare dintr-un interval de 12 ore în care un loc este ocupat”, a declarat acesta.

Datele furnizate de compania Parking București indică o creștere semnificativă a veniturilor în ultimii ani, ceea ce susține argumentul digitalizării. În 2025, încasările totale au ajuns la 117 milioane de lei.

În plus, începutul anului 2026 arată o tendință de creștere, cu aproximativ 15 milioane de lei înregistrate doar în primele două luni, ceea ce indică un ritm accelerat al colectării taxelor din parcările administrate de municipalitate