Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că va dispune un control amănunțit privind locuințele „convenabile” închiriate prin Administrația Fondului Imobiliar (AFI), după ce ședința Consiliului General al Municipiului București nu s-a putut desfășura din lipsă de cvorum. Pe ordinea de zi s-a aflat proiectul de indexare a chiriilor pentru aceste locuințe, însă absența consilierilor PSD, AUR și PUSL a făcut imposibilă dezbaterea și votarea inițiativei.

Edilul a explicat că proiectul este unul necesar în contextul unei situații financiare pe care a descris-o drept extrem de proastă, accentuată de întârzierea adoptării legii bugetului. În opinia sa, datoria primarului general este să identifice soluții pentru creșterea veniturilor la bugetul local, iar actualizarea chiriilor pentru locuințele convenabile reprezintă o astfel de măsură.

Ciucu a susținut că s-a interesat personal de modul în care au fost atribuite aceste locuințe și că, potrivit informațiilor obținute, nu ar fi existat criterii clare de repartizare, spațiile fiind acordate la cerere, fără o procedură transparentă. În acest context, a anunțat că va dispune un control detaliat pentru a verifica situația actuală a locuințelor și identitatea beneficiarilor.

„Un proiect foarte util este indexarea chiriilor pentru locuinţele aşa numite convenabile, în legătură cu care m-am interesat şi nu există niciun fel de criteriu pentru a fi atribuite, ci pur şi simplu se dădeau din pix cui venea să ceară un spaţiu de la AFI. Evident, o să dispun şi un control mai amănunţit cu privire la cine şi ce se întâmplă în aceste locuinţe. Bucureşti este într-o situaţie financiară extrem de proastă în acest moment şi faptul că legea bugetului întârzie să apară adânceşte situaţia financiară proastă, iar datoria mea ca primar general este să căutăm soluţii pentru a aduce bani la buget”, a declarat Ciprian Ciucu joi, 26 februarie.

Primarul general a arătat că aceste chirii „nu au fost indexate de 20 de ani”, iar actualizarea lor ar contribui semnificativ la bugetul municipalității. Potrivit calculelor prezentate de edil, dacă proiectul ar fi fost adoptat, într-un singur an ar putea fi generate venituri suplimentare de aproximativ 500 de milioane de lei.

El a subliniat că suma nu este una neglijabilă și că ar putea fi direcționată către investiții necesare pentru oraș. Totodată, a afirmat că nu poate spune dacă absența consilierilor de la ședință are legătură cu dorința de a proteja anumite interese, însă s-a întrebat retoric dacă și acest proiect ar fi putut constitui un motiv pentru boicotarea reuniunii.

În prezent, potrivit datelor furnizate de primar, prețul mediu al unei locuințe convenabile este de aproximativ 0,85 lei pe metru pătrat. Anul trecut, AFI ar fi încasat din chirii circa 50 de milioane de lei, iar după actualizare veniturile ar putea ajunge la 500 de milioane de lei anual. Edilul a apreciat că este normal ca chiriașii să plătească un preț corect, în condițiile în care proprietățile aparțin tuturor bucureștenilor.

„Pe calculul pe care l-am făcut, un astfel de proiect, dacă ar fi fost votat astăzi, ar putea aduce, într-un an de zile, undeva la 500 de milioane de lei. Nu este puţin. Şi acest proiect, nu ştiu dacă vor să protejeze sau nu pe cineva, nu mă duc până acolo, doar mă întreb retoric dacă şi acesta este un motiv pentru care nu au vrut să vină astăzi la şedinţă”, a adăugat Ciprian Ciucu.

Ciprian Ciucu a declarat că nu are nicio problemă ca orice inițiativă să fie dezbătută în Consiliul General, inclusiv cele propuse de consilierii PSD. El a precizat că Primăria face deja demersuri pentru a analiza dacă propunerea înaintată de social-democrați poate fi votată în condiții de legalitate, însă a calificat-o drept inoportună în actuala situație a sistemului de termoficare.

Edilul a avertizat că, în contextul problemelor grave cu care se confruntă compania municipală de termoficare, există riscul unui colaps al întregului sistem dacă investițiile rămân blocate.

Ciprian Ciucu a menționat că, dacă în această iarnă au existat zone din sudul și estul Capitalei unde locuitorii au suferit din cauza frigului, în anii următori problema s-ar putea extinde la nivelul întregului oraș în lipsa investițiilor necesare.

Totodată, a susținut că afirmațiile sale sunt verificabile și bazate pe date concrete și a anunțat că va reconvoca ședința Consiliului General, cel mai probabil pe 5 martie, pentru a repune proiectele pe ordinea de zi.

„Primăria deja face demersuri să vedem dacă poate fi votată în condiţii de legalitate propunerea pe care ei (n. red – consilierii PSD)) au făcut-o, cu toate că este complet inoportună în situaţia în care este astăzi Termoenergetica, riscul fiind colapsul întregului sistem de termoficare. Şi dacă în această iarnă sunt bucureşteni care în sud şi în est au suferit de frig, e posibil ca în următorii ani toţi bucureştenii să sufere de frig, şi în lipsa investiţiilor care sunt blocate. Tot ce spun eu aici este verificabil şi este factual corect şi stau la dispoziţie cu toate datele necesare. Voi reconvoca, evident, probabil că pe data de 5 martie şedinţa Consiliului General şi va trebui să avem iarăşi aceste proiecte pe ordinea de zi”, a mai spus Ciprian Ciucu.

Referindu-se la conflictul cu PSD și cu primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, care a anunțat că reprezentanții PSD vor intra în grevă în Consiliu, Ciucu a calificat situația drept un conflict artificial. El a explicat că înainte de venirea sa la conducerea Primăriei exista o majoritate largă în Consiliu, din care făcea parte și PSD, majoritate care îl sprijinise pe fostul primar și pe primarul interimar.

Primarul general a arătat că a purtat discuții cu reprezentanții PSD pentru continuarea unei majorități funcționale, însă, în opinia sa, răspunsul primit a fost unul motivat electoral și a avut ca efect blocarea activității administrației locale.

„Consider că acest conflict creat complet artificial, pentru că a existat o majoritate aici până ca eu să vin primar, din care făcea parte PSD, exista această majoritate, destul de largă, pentru a sprijini pe domnul Nicuşor Dan şi pe primarul interimar. Vă daţi seama că am avut diferite discuţii cu cei din PSD pentru a merge mai departe cu această majoritate, dar răspunsul este cel pe care l-aţi văzut cu toţii. Răspunsul este, din motive electorale, să blocăm Bucureştiul”, a explicat edilul.

În ceea ce privește proiectele inițiate de consilierii PSD, Ciucu a afirmat că acestea vor ajunge pe ordinea de zi, cu condiția să fie implementabile și să respecte cadrul legal. El a precizat că, în lipsa avizelor necesare de la ANRE și de la Consiliul Concurenței, orice astfel de demers ar fi nul și nu și-ar găsi rostul.