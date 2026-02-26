Avocatul Gelu Pușcaș, specializat în dreptul asociațiilor de proprietari, atrage atenția asupra limitelor legale care guvernează relațiile dintre asociație, proprietar și chiriaș în cadrul condominiilor. Potrivit acestuia, în baza Legea nr. 196/2018, nu există un raport juridic direct între chiriaș și asociația de proprietari, iar obligațiile privind plata întreținerii revin exclusiv proprietarului, indiferent de înțelegerile interne dintre acesta și chiriaș.

Într-o analiză publicată pe pagina de Facebook „Consultanță Asociații Proprietari”, avocatul Gelu Pușcaș explică faptul că, în practică, apar frecvent situații în care chiriașii formulează solicitări sau contestații direct către asociație.

Întrebarea dacă aceștia au dreptul legal să se adreseze asociației este, în opinia sa, una legitimă, însă răspunsul este clar: relația juridică există doar între chiriaș și proprietar, în baza contractului de închiriere.

Asociația de proprietari este considerată terț față de contractul de închiriere, iar drepturile și obligațiile chiriașului sunt stabilite exclusiv prin acest contract. În lipsa unui raport juridic direct, chiriașul NU poate exercita drepturi specifice membrilor asociației.

Avocatul detaliază și ce nu poate face, în mod concret, un chiriaș în raport cu asociația. Acesta nu poate contesta lista de plată, nu poate solicita documente sau explicații și nu poate obliga asociația să răspundă cererilor sale.

De asemenea, nu poate avea calitatea de membru al asociației și nici nu poate vota în adunarea generală decât dacă deține o împuternicire din partea proprietarului. Totodată, nu poate ocupa funcția de președinte sau de membru al comitetului executiv.

În ceea ce privește plata cotelor de întreținere, obligația aparține exclusiv proprietarului. Chiar dacă, prin contractul de închiriere, s-a stabilit că chiriașul va achita aceste sume, asociația nu se poate îndrepta împotriva acestuia pentru recuperarea eventualelor restanțe.

Din punct de vedere legal, asociația îl va urmări pe proprietar, care, ulterior, își poate recupera prejudiciul de la chiriaș, în condițiile stabilite contractual.

Potrivit art. 33 alin. (7) din legea menționată, în cazul închirierii sau al altor drepturi de folosință asupra spațiilor din condominiu, obligația de plată revine proprietarului, acesta având dreptul să recupereze contravaloarea de la beneficiarul folosinței.

Avocatul mai arată că asociația nu are obligația de a informa chiriașii cu privire la regulile interne ale condominiului, această responsabilitate revenind proprietarului.

Cu toate acestea, chiriașul trebuie să respecte normele interne și poate răspunde pentru eventualele prejudicii cauzate.

În final, președinții și membrii comitetelor executive sunt sfătuiți să cunoască aceste limite legale pentru a evita demararea unor proceduri inutile împotriva chiriașilor, cu risipă de timp și resurse.