„Ș𝐓𝐈𝐀Ț𝐈 𝐂Ă „𝐒𝐀𝐋𝐀𝐑𝐈𝐈𝐋𝐄” 𝐃𝐈𝐍 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐀 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐏𝐑𝐈𝐄𝐓𝐀𝐑𝐈 𝐏𝐎𝐓 𝐅𝐈 𝐌𝐀𝐉𝐎𝐑𝐀𝐓𝐄 𝐅Ă𝐑Ă 𝐇𝐎𝐓Ă𝐑Â𝐑𝐄𝐀 𝐀𝐃𝐔𝐍Ă𝐑𝐈𝐈 𝐆𝐄𝐍𝐄𝐑𝐀𝐋𝐄?

Da, este posibil. Dar nu în orice condiții.

În asociațiile de proprietari se folosește frecvent termenul de „salariu” pentru aproape orice plată lunară: administrator, femeie de serviciu (îngrijitor), firmă lift, interfon, mentenanță, CCTV.

În realitate, vorbim despre două situații juridice complet diferite:

1. 𝐂â𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭ă 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓 𝐃𝐄 𝐌𝐔𝐍𝐂Ă (𝐂𝐈𝐌)

Asociația este angajator în toată regula.

Are obligații legale clare: contract, pontaj, concediu, taxe, protecția muncii etc.

În acest caz vorbim despre salariu.

Modificarea lui se poate face:

Prin lege – când crește salariul minim.

Nu este nevoie de hotărârea Adunării Generale. Este obligație legală.

Prin acordul părților – prin act adițional.

Aici este necesară aprobarea în Adunarea Generală și alocare în buget”, a scris avocatul pe Facebook.

A doua situație este cea în care există un contract de prestări servicii, cum este cazul administratorilor organizați ca PFA sau SRL, al cenzorilor organizați ca SRL, ori al firmelor care asigură mentenanța liftului, a interfonului, a stației de pompare sau a sistemelor CCTV. În aceste cazuri nu este vorba despre salariu, ci despre un preț contractual. Modificarea acestuia poate interveni fie prin act adițional aprobat în Adunarea Generală, fie în baza unor clauze contractuale deja asumate de părți.

„2. 𝐂â𝐧𝐝 𝐞𝐱𝐢𝐬𝐭ă 𝐂𝐎𝐍𝐓𝐑𝐀𝐂𝐓 𝐃𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐓Ă𝐑𝐈 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐈

Administrator PFA/SRL, cenzor SRL, firmă lift, interfon, stație pompare, CCTV etc.

Aici NU vorbim despre salariu.

Vorbim despre preț contractual.

Iar modificarea poate apărea:

Prin act adițional aprobat în Adunarea Generală

Sau… prin clauze contractuale deja asumate”, a mai scris Gelu Pușcaș

Avocatul subliniază că, în practică, în ultimii doi ani, numeroase firme de mentenanță pentru lift sau interfon au majorat prețurile printr-o procedură care presupune notificarea asociației, iar în lipsa unei reacții într-un anumit termen, majorarea este considerată acceptată. În astfel de situații, modificarea are loc fără vot și fără organizarea unei ședințe.

„În practică, în ultimii doi ani, multe firme de mentenanță lift sau interfon au majorat prețul prin următoarea procedură:

– notifică majorarea

– dacă asociația nu reacționează într-un termen

– majorarea se consideră acceptată

Fără vot. Fără ședință.

Înainte să afirmăm că o majorare este „ilegală”, trebuie verificat:

– contractul inițial

– actele adiționale

– corespondența dintre părți

– eventualele modificări legislative

De multe ori, problema nu este ilegalitatea.

Ci necunoașterea documentelor semnate”, a conchis specialistul.

