În ultimele luni, numeroși pensionari au constatat că pensiile lor au scăzut cu sume considerabile. În unele cazuri, diminuarea a fost de 500 de lei sau chiar mai mult. Situația a apărut după aplicarea procesului denumit „Mica Recalculare”.

Scopul declarat al acestui proces este corectarea erorilor de calcul și alinierea pensiilor la datele reale din sistem. Sunt verificate adeverințe de venit, salarii brute și perioade contributive sau necontributive. În urma acestor verificări, pot apărea diferențe față de calculul inițial, potrivit Newsweek.

Unii pensionari au relatat pe forumuri că au primit decizii cu sume mai mici decât cele încasate anterior. O pensionară a transmis că i-au fost luați 500 de lei din pensie și s-a întrebat dacă acei bani chiar vor fi opriți.

Un alt caz semnalat a fost al unui pensionar care a arătat că tatăl său se află în aceeași situație, cu 600 de lei mai puțin, după ce au fost depuse adeverințe, iar Casa de Pensii a constatat că în 2024 pensia fusese calculată greșit.

Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, scăderea punctajului rezultat în urma recalculării nu înseamnă automat că suma aflată deja în plată va fi diminuată. Aceștia arată că pensia aflată în plată rămâne, însă la mica recalculare poate rezulta un punctaj mai mic decât cel stabilit anterior de CNPP. În această situație, pensia poate rămâne la același nivel până când valoarea punctului de pensie va depăși cuantumul actual.

„Cuantumul pensiei pe care ați avut-o rămâne în plată, nu se diminuează, dar la mica recalculare v-a rezultat un punctaj mai mic față de ce v-a calculat CNPP și v-a scăzut punctajul, ceea ce duce la stagnarea pensiei”, explică un specialist în domeniul pensiilor. „Acest lucru poate duce la stagnarea pensiei până la o eventuală creștere a valorii punctului de pensie, care să depășească cuantumul pensiei actuale. Atenție, pensionari, ce adeverințe și ce bruturi depuneți la CNPP”, adaugă acesta.

Specialiștii atrag atenția că documentele depuse trebuie verificate cu atenție. Ei explică faptul că dacă brutul din adeverință este mai mic decât netul din cartea de muncă, rezultă un punctaj mai mic. În opinia lor, aceste documente ar trebui analizate înainte de a fi depuse la Casa de Pensii pentru recalculare.

Există situații în care pensionarii au depus adeverințe suplimentare, cum ar fi cele cu al 13-lea salariu sau cu sporuri. Unii au constatat ulterior că punctajul obținut a fost mai mic decât cel anterior.

O pensionară a relatat că, după ce a depus adeverința cu al 13-lea salariu și ulterior documente privind sporurile până în aprilie 2001, a primit o decizie cu un punctaj inferior celui dinaintea recalculării. Ea s-a întrebat cum este posibil ca prin adăugarea unor venituri să rezulte un punctaj mai mic.

Explicația oferită de specialiști este legată de modul de calcul al punctajului mediu. Dacă în adeverință apar luni fără venituri declarate sau dacă veniturile brute sunt mai mici decât cele deja valorificate anterior, rezultatul poate fi un punctaj mai redus. De asemenea, perioadele de goluri în activitate pot diminua vechimea valorificată.

Au existat cazuri în care diferențele au fost și mai mari. Un pensionar a constatat o scădere de 1000 de lei, după ce veniturile brute înscrise în documente erau mai mici decât cele luate în calcul inițial. În altă situație, un pensionar a pierdut 500 de lei deoarece adeverința depusă conținea luni fără venituri, ceea ce a dus la reducerea punctajului mediu.

Recalculările au fost realizate pe baza documentelor depuse de pensionari, însă în unele cazuri informațiile nu au coincis cu evidențele existente la Casa Națională de Pensii Publice. Diferențele dintre datele inițiale și cele prezentate ulterior au dus la ajustări ale punctajului.

Pentru mulți pensionari, situația rămâne dificil de înțeles. Unii au declarat că nu au primit explicații clare și că nu știu ce pași să urmeze în continuare.