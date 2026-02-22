Ajutorul de deces este o sumă de bani pe care o acordă Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) persoanelor care plătesc cheltuielile pentru înmormântare. În 2026, acest ajutor poate depăși 8.000 de lei și se plătește în maxim trei zile lucrătoare de la depunerea cererii și a actelor necesare.

Poate primi acest ajutor persoana care a plătit înmormântarea sau rudele apropiate ale decedatului: soțul sau soția, copiii, părinții, tutorele sau curatorul. Dacă niciuna dintre aceste persoane nu solicită ajutorul, poate fi primit și de altcineva care poate dovedi că a suportat cheltuielile de înmormântare.

Ajutorul poate fi primit și de bunicii decedatului, de copiii până la 18 ani sau, dacă studiază, până la 26 de ani.

1. Dacă decedatul era pensionar:

Cerere pentru ajutor de deces

Certificat de deces (original)

Cuponul de pensie al decedatului

Act de identitate al solicitantului (original)

Act de stare civilă care dovedește gradul de rudenie sau calitatea de tutore/curator/mandatar (original)

Dovada cheltuielilor legate de deces

2. Dacă decedatul era asigurat în sistemul public de pensii:

Cerere pentru ajutor de deces

Certificat de deces (original)

Act de identitate al solicitantului

Act de stare civilă care arată gradul de rudenie sau calitatea de tutore/curator/mandatar (original)

Dovada cheltuielilor (original)

Formular „Declarație Aparținător” – declarație pe propria răspundere că solicitantul a plătit toate cheltuielile

Adeverință de salariat a decedatului care arată că era angajat și nu avea absențe nemotivate sau concediu fără salariu

3. Dacă decedatul nu avea drepturi proprii de pensie, dar un membru al familiei era asigurat:

Cerere tip formular Anexa 11

Certificat de deces (original)

Act de identitate al solicitantului (original)

Act de stare civilă care arată gradul de rudenie sau calitatea de tutore/curator/mandatar (original)

Dovada cheltuielilor (original)

Formular „Declarație Aparținător” – confirmă plata integrală a cheltuielilor

Formular „Declarație Membru” – confirmă că decedatul nu era pensionar sau asigurat și nu avea venituri

Adeverință de salariat (original)

4. Dacă decedatul era membru de familie întreținut de un solicitant pensionar:

Cerere pentru ajutor de deces

Cuponul de pensie al solicitantului

Certificat de deces (original)

Act de identitate al solicitantului (original)

Dovada cheltuielilor (original)

Act de stare civilă care arată gradul de rudenie sau calitatea de tutore/curator/mandatar (original)

Declarație care confirmă că decedatul a fost întreținut de solicitant

Valoarea ajutorului de deces se stabilește în fiecare an prin Legea Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat. Această sumă nu poate fi mai mică decât salariul mediu brut.

În 2026, are o valoare de 8.620 de lei pentru persoanele decedate care erau asigurate sau pensionare în sistemul public de pensii. Dacă decedatul nu era asigurat sau pensionar, ajutorul este de 4.310 lei.

Banii se acordă rapid: în maxim trei zile lucrătoare de la depunerea cererii și a actelor necesare.