Transportul copiilor în mașină presupune respectarea unor reguli stricte de siguranță, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi și puncte de penalizare.

Autoritățile rutieră subliniază că fiecare copil trebuie protejat corespunzător, fie cu centura de siguranță, fie prin utilizarea unui scaun auto omologat pentru vârstă și greutate.

Copiii sub 3 ani trebuie transportați exclusiv în scaune auto speciale, montate de regulă pe locurile din spate. Acestea oferă protecție optimă în caz de impact și reduc riscul accidentelor grave. Locul din față nu este permis decât dacă airbag-ul a fost dezactivat și scaunul este orientat cu fața spre spate, iar excepțiile sunt doar taxiurile sau transportul public.

Pentru copiii între 3 ani și 1,5 metri, legea permite transportul și fără scaune speciale, însă niciodată pe locul pasagerului din față în vehicule obișnuite. În mașinile echipate cu sisteme de protecție, copiii până la 135 cm trebuie fixați obligatoriu în scaune auto omologate. Aceasta măsură reduce riscul rănirii în cazul unui impact frontal.

Copiii care depășesc 135 cm pot folosi centura de siguranță a vehiculului, dar aceasta trebuie să fie poziționată corect, fără a trece peste gât sau față. În continuare, folosirea scaunului auto rămâne o opțiune recomandată, în special în mașinile mai vechi sau fără sisteme moderne de protecție.

Conducătorii auto care nu respectă regulile privind transportul minorilor riscă amenzi între 810 și 1.012,5 lei și trei puncte de penalizare. Aceasta combină sancțiunea financiară cu cea administrativă, pentru a crește responsabilitatea șoferilor și siguranța copiilor în trafic.

Sfaturi pentru părinți și șoferi:

Verificați periodic starea și fixarea scaunelor auto pentru copii.

Ajustați centurile pentru a nu pune presiune pe gât sau fața copilului.

Respectați întotdeauna recomandările producătorului scaunului auto.

Evitați transportul copiilor pe locul din față fără respectarea condițiilor de siguranță.

Respectarea acestor reguli nu doar că protejează copiii, dar reduce considerabil riscul de accidente grave și răniri.