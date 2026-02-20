Un proiect de lege recent depus în Parlamentul României vizează protecția copiilor și adolescenților în mediul digital și educațional. Propunerea legislativă prevede interdicția accesului la rețele sociale pentru minorii sub 15 ani, precum și limitarea folosirii telefoanelor mobile în timpul orelor de curs. Măsurile vin pe fondul creșterii alarmante a problemelor psihice și a dependenței digitale în rândul tinerilor.

Potrivit proiectului, platformele sociale vor trebui să refuze crearea de conturi pentru persoanele sub 15 ani. Conturile existente ale minorilor vor fi suspendate automat până la atingerea vârstei legale. Operatorii platformelor sunt responsabili pentru implementarea acestor reguli, iar verificarea vârstei se va face prin sisteme sigure și proporționale, sub supravegherea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații și cu avizul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor Personale.

Sistemele nu vor crea baze de date biometrice și nu vor putea fi folosite pentru profilarea utilizatorilor, protejând astfel confidențialitatea copiilor.

Legea propune interzicerea telefoanelor în unitățile preuniversitare pe durata programului școlar, cu excepțiile prevăzute de regulamentele interne. Scopul este de a reduce distragerile în timpul orelor și de a sprijini un mediu educațional sănătos.

În prezent, legea deja limitează utilizarea telefoanelor în învățământul preșcolar, primar și gimnazial, însă proiectul consolidează cadrul legal și extinde aplicarea acestei măsuri.

Proiectul introduce cursuri obligatorii de educație digitală, cu scopul de a preveni:

dependența de internet și rețele sociale;

cyberbullying-ul și hărțuirea online;

expunerea la conținut dăunător sau periculos.

Această măsură urmărește dezvoltarea responsabilității digitale și creșterea gradului de conștientizare a riscurilor în mediul online.

Furnizorii de servicii digitale vor trebui să elimine rapid conținutul care:

promovează suicidul sau automutilarea;

încurajează violența extremă;

exploatează vulnerabilitatea psihologică a minorilor.

De asemenea, platformele vor implementa mecanisme de raportare prioritare pentru conținut cu risc extrem, cu rezolvare în maximum 24 de ore în cazul minorilor.

Proiectul are ca obiectiv principal protejarea interesului superior al copilului și responsabilizarea operatorilor de rețele sociale. Inițiativa vine după discuțiile recente legate de accesul copiilor la TikTok, Instagram și Facebook. Autoritățile avertizează că anxietatea, depresia și automutilarea în rândul minorilor au atins cote alarmante.