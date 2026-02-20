Mai mulți locuitori din județul Prahova au semnalat că alocațiile de stat pentru copii, distribuite prin intermediul factorilor poștali, au întârziat față de perioada obișnuită.

Una dintre persoane a menționat că, în mod normal, alocațiile veneau în primele zile ale fiecărei luni, dar în februarie acestea nu au ajuns la timp, generând îngrijorare în rândul familiilor care depind de acest sprijin financiar lunar, scrie Observatorul Prahovean.

„Bună ziua, alocațiile pentru copii nu au fost aduse de Poșta Română din Ploiești. Aveți idee ce se întâmplă? De obicei le primeam în primele zile ale fiecărei luni”, a fost întrebarea pusă de pesoana respectivă.

Reprezentanții Poștei Române au precizat pentru sursa citată că, potrivit calendarului de execuție stabilit prin convenția cu Ministerul Muncii, perioada de achitare pentru această tranșă este cuprinsă între 10 și 25 februarie 2026.

„Conform calendarului de execuție stabilit prin Convenția încheiată cu Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, perioada de achitare prevăzută pentru speța menționată de dumneavoastră este în intervalul 10.02.2026 – 25.02.2026”, a fost răspunsul oficial dat de către instituția statului.

Surse din instituțiile implicate au confirmat că sumele pentru alocații au fost virate în conturile Poștei Române încă din data de 6 februarie, ceea ce arată că întârzierea nu a fost cauzată de lipsa fondurilor.

Datele oficiale ale AJPIS Prahova arată că, în luna ianuarie, în județ erau 113.992 de minori beneficiari ai alocației, dintre care 31.056 sunt din Ploiești.

Suma totală destinată plății alocațiilor în județ a fost de 37.983.091 lei.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) a plătit anul trecut, la nivel național, alocaţii de stat pentru copii în valoare de 14,309 miliarde lei, în scădere comparativ cu 2024, când totalul a fost de 14,467 miliarde lei.

Dacă în 2025 media lunară a fost de 3.553.796 beneficiari, anul anterior aceasta s-a situat la 3.581.913 beneficiari, potrivit unui comunicat al ANPIS din 27 ianuarie.

