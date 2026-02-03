Această măsură, anunțată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), vizează alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție, asigurând continuitatea sprijinului financiar acordat părinților și copiilor.

Astfel, beneficiarii care au optat pentru plata prin cont bancar vor primi sumele vineri, 6 februarie 2026, iar cei care încasează banii prin mandat poștal vor începe să îi primească începând cu 10 februarie 2026, distribuiți pe parcursul mai multor zile prin intermediul Poștei Române. Măsura a fost luată deoarece ziua obișnuită de plată, 8 februarie 2026, cade într-o zi de duminică.

Alocația de stat pentru copii este un drept acordat tuturor copiilor din România până la împlinirea vârstei de 18 ani, precum și tinerilor care urmează cursuri de învățământ liceal sau profesional, iar plata acesteia se realizează lunar, fără a fi condiționată de nivelul veniturilor părinților sau reprezentanților legali. Indemnizația pentru creșterea copilului se acordă unuia dintre părinți sau reprezentantului legal care intră în concediu pentru creșterea copilului, până la vârsta de doi ani, respectiv trei ani în cazul copiilor cu dizabilități. Aceasta este calculată în funcție de veniturile obținute anterior și are rolul de a sprijini financiar familia pe perioada suspendării temporare a activității profesionale.

„Plățile pentru alocația de stat, indemnizația de creștere a copilului și stimulentul de inserție aferente lunii ianuarie 2026 vor fi efectuate în avans. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS) informează că, beneficiile de asistență socială vor fi virate în avans, ținând cont de faptul că data de 8 februarie 2025 (ziua obișnuită de plată) cade într-o zi de duminică. Astfel, vineri, 6 februarie 2026, vor fi efectuate plățile în conturile bancare ale beneficiarilor de alocație de stat pentru copii, indemnizație pentru creșterea copilului și stimulent de inserție. Pentru persoanele care au optat pentru plata prin mandat poștal, sumele vor fi achitate începând cu data de 10 februarie 2026”, arată anunțul ANPIS.

Stimulentul de inserție este un alt beneficiu inclus în plățile anticipate și se acordă părinților care aleg să revină la muncă înainte de finalizarea concediului pentru creșterea copilului. Acest ajutor urmărește încurajarea reintegrării în piața muncii, oferind o sumă lunară până la atingerea limitei de vârstă prevăzute de legislația în vigoare.

Beneficiile de asistență socială sunt plătite fie prin virament bancar, fie prin mandat poștal, în funcție de opțiunea fiecărui beneficiar. În luna februarie 2026, viramentele bancare vor fi efectuate pe 6 februarie, iar plățile prin mandat poștal vor începe pe 10 februarie 2026, conform programului de livrare al Poștei Române.