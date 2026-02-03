Datele oficiale ale Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) indică o evoluție ascendentă a acestui tip de pensii, fenomen alimentat inclusiv de temerile legate de o posibilă modificare a legislației privind pensiile speciale.

Astfel, tot mai mulți judecători și procurori au ales să se pensioneze pe parcursul anului 2025. Numărul beneficiarilor Legii nr. 303/2022 privind statutul procurorilor și judecătorilor a ajuns, în luna decembrie 2025, la 5.789 de persoane, comparativ cu 5.622 în luna ianuarie a aceluiași an, ceea ce reprezintă o creștere de 167 de pensionari.

În paralel, pensia medie a magistraților a înregistrat o majorare. Conform datelor CNPP analizate de Adevărul, aceasta a crescut de la 25.185 de lei în ianuarie 2025 la 25.443 de lei în decembrie 2025, rezultând o creștere medie de 258 de lei. Majorările sunt explicate de nivelul mai ridicat al salariilor avute de foștii magistrați la momentul pensionării, dar și de sumele considerabile suportate de la bugetul de stat, provenite din taxele și impozitele plătite de populație și de companii.

În luna decembrie 2025, suma medie plătită din bugetul de stat pentru un pensionar magistrat a fost de 22.294 de lei, în creștere față de 21.933 de lei înregistrată în ianuarie 2025. Fără această componentă finanțată de stat, pensia medie a unui fost magistrat, calculată exclusiv pe baza contribuțiilor la sistemul public de pensii, ar fi fost de doar 7.113 lei în decembrie 2025.

Legea nr. 303/2022 stabilește condițiile și drepturile de pensionare ale magistraților. Aceștia beneficiază de pensie de serviciu în cuantum de 80% din baza de calcul, reprezentată de indemnizația brută lunară și sporurile din ultima lună de activitate. În cazul pensiei de invaliditate, cuantumul este de 80% din pensia de serviciu, respectiv 64% din baza de calcul. Pensia de urmaș se acordă în condițiile prevăzute de legislația sistemului public de pensii și se calculează raportat la pensia de serviciu aflată în plată sau la cea la care ar fi avut dreptul susținătorul la data decesului.

Beneficiarii acestor prevederi sunt judecătorii, procurorii, judecătorii Curții Constituționale, magistrații-asistenți de la Înalta Curte de Casație și Justiție și de la Curtea Constituțională, precum și personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor și procurorilor.