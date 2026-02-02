În contextul discuțiilor despre beneficiile sociale și despre modul în care acestea sunt percepute în spațiul public, Florin Manole a adus în atenție situația concretă a copiilor cu dizabilități. Ministrul Muncii a subliniat că, dincolo de discursuri generale și de etichete aplicate la nivel social, realitatea financiară a acestor familii este una care poate fi verificată prin date oficiale.

Florin Manole a explicat că în jurul persoanelor cu dizabilități au circulat, de-a lungul timpului, numeroase mituri și informații false, care au fost reluate și amplificate până la a deveni percepții larg răspândite. Potrivit ministrului, aceste idei au contribuit la stigmatizarea unor categorii deja vulnerabile și au deturnat atenția de la problemele reale cu care se confruntă familiile respective.

În acest context, ministrul a prezentat nivelul actual al indemnizațiilor acordate copiilor cu handicap, arătând că sumele diferă în funcție de gradul de dizabilitate și sunt mult sub nivelul necesar pentru a acoperi nevoile specifice. El a indicat faptul că indemnizația este de 80 de lei pentru handicap mediu, 232 de lei pentru handicap accentuat și 463 de lei pentru handicap grav.

Raportând aceste valori la costurile reale generate de îngrijire, tratamente și adaptări necesare, Florin Manole a susținut că indemnizațiile nu pot fi considerate suficiente. Din această perspectivă, ministrul a arătat că majorarea lor reprezintă o măsură necesară, care trebuie fundamentată pe date și pe realitatea din teren, nu pe percepții sau generalizări eronate.

„Atunci când iei un singur exemplu și îl transformi într-o regulă de tipul „X nu vrea să muncească pentru că primește un beneficiu social” comiți o eroare elementară de logică. La fel ca atunci când un primar a ajuns să spună că „cine nu muncește, nu merită să trăiască”. Despre persoanele cu dizabilități circulă de prea mult timp mituri, dezinformări și, mai nou, stigmatizări. Lucruri false, dar repetate suficient de des încât să pară adevărate. În următoarea perioada vreau să mai spargem din aceste false percepții și să arăt că cifrele nu mint. Iată astăzi realitatea despre indemnizația pentru copiii cu handicap – 80 de lei handicap mediu, 232 – handicap accentuat, 463 – handicap grav. Vi se pare mult? Mie nu, și de asta cred că trebuie să le mărim”, a scris Florin manole pe pagina sa de Facebook.

În paralel cu discuțiile despre copiii cu dizabilități, Florin Manole a anunțat că Ministerul Muncii analizează acordarea unui sprijin financiar pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei. Măsura este luată în calcul pentru perioadele Paștelui și Crăciunului și vizează atenuarea impactului economic resimțit de această categorie socială.

Ministrul a explicat că propunerea vine într-un context în care pensiile au fost înghețate prin primul pachet de măsuri adoptat de Guvernul Bolojan, în timp ce prețurile au continuat să crească. Potrivit acestuia, lipsa unei indexări a pensiilor a redus puterea de cumpărare a pensionarilor cu venituri mici, ceea ce face necesară identificarea unor forme alternative de sprijin.

În argumentarea acestei măsuri, Florin Manole a făcut referire la experiențe anterioare ale statului în acordarea unor ajutoare punctuale, subliniind că astfel de intervenții au mai fost aplicate și în alte perioade.

„E ceva ce am mai făcut și e ceva ce trebuie să continuăm să facem, mai ales că pensiile au fost înghețate prin primul pachet al Guvernului Bolojan și prețurile au crescut”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a arătat că sprijinul financiar ar avea rolul de a oferi o protecție minimă pensionarilor aflați în dificultate, fără a înlocui necesitatea unor politici structurale pe termen lung. Analiza este în curs, iar decizia finală urmează să fie luată în funcție de impactul bugetar și de prioritățile stabilite la nivel guvernamental.