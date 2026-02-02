Partidul Național Liberal ar fi dispus să susțină acordarea ajutorului one-off pentru pensionari, propus de Partidul Social Democrat, însă cu anumite condiții.

Potrivit unor surse din PNL citate de stiripesurse.ro, liberalii ar dori ca valoarea acestui sprijin să fie mai redusă decât cea propusă inițial de PSD, pentru a nu pune presiune excesivă asupra bugetului.

„Trebuie luate și astfel de măsuri, dar trebuie să vedem de unde se vor lua banii. Trebuie găsită o soluție de mijloc, totuși. Să nu fie acordate ajutoare de 3 miliarde de lei, să fie de 1 miliard de lei, să zicem”, au transmis sursele din PNL pentru site-ul citat.

De la ora 18:00, Biroul Politic Național al PNL s-a reunit într-o ședință pentru a analiza viitorul actualei guvernări și pentru a discuta acordarea sprijinului pentru pensionari.

Surse interne au indicat că Ilie Bolojan ar putea solicita inclusiv un vot de susținere în cadrul BPN, deși rămâne de văzut dacă acest lucru se va întâmpla.

Partidul Social Democrat a detaliat astăzi, 2 februarie, mecanismul ajutorului one-off, propunând trei praguri de venituri pentru pensionari.

Pensionarii cu pensia mai mică de 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, cei cu pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar urma să beneficieze de 800 de lei, iar pensionarii cu pensii între 2.001 și 3.000 de lei ar primi 600 de lei.

PSD intenționează ca acest ajutor să fie acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie 2026, astfel încât prima să ajungă la beneficiari înainte de Paște, iar a doua înainte de Crăciun.

În total, aproximativ 2,8 milioane de pensionari ar urma să primească acest sprijin, iar impactul bugetar estimat se ridică la circa 2,35 miliarde de lei.

„Este vorba aici despre trei categorii: pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, care vor primi un cuantum de 1.000 de lei în două tranșe, înainte de Paște și înainte de Crăciun, pensionarii cu pensia sub 2.000 de lei, adică între 1.500 și 2.000 de lei, care vor primi tot în două tranșe o sumă totală de 800 de lei. Și pensionarii care au pensia maximă de 3.000 de lei, care vor primi un sprijin de 600 de lei”, a explicat astăzi, 2 februarie, Florin Manole, ministrul PSD al Muncii.

Pe lângă ajutorul one-off pentru pensionari, pachetul de solidaritate propus de PSD mai include măsuri precum eliminarea CASS pentru mame, veterani de război și personal monahal, sprijin pentru copii defavorizați și familii vulnerabile, prelungirea ajutorului pentru electricitate, precum și un alt sprijin destinat persoanelor vulnerabile, în contextul liberalizării pieței de gaze naturale din luna aprilie.