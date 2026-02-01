Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că, deși România a atins obiectivul de reducere a deficitului bugetar stabilit anul trecut, românii nu mai pot suporta efectele actuale ale politicilor economice. Edilul a subliniat că măsurile de austeritate au redus puterea de cumpărare și calitatea vieții, iar acum este necesar să fie implementate măsuri compensatorii pentru populație.

„Am atins borna pe care și-a propus-o România anul trecut privind reducerea deficitului bugetar, am armonizat lucrurile, însă, din păcate, fie că domnul Bolojan înțelege sau nu înțelege, românii nu mai pot să suporte starea asta”, a declarat Băluță.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a afirmat că Guvernul ar trebui să adopte o abordare orientată spre politici care să sprijine cetățenii vulnerabili, și nu doar ajustări contabile. Edilul a criticat premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că a aplicat exclusiv măsuri restrictive, fără a propune soluții pentru atenuarea impactului social.

„Am înțeles faptul că bugetul a trebuit să intre în anumiți parametri, însă acest tip de abordare se încheie pentru că noi guvernăm pentru oameni și domnul Bolojan trebuie să gândească la fel de empatic și la fel de rațional”, a spus Băluță.

El a mai precizat că politicile actuale sunt dezechilibrate, afirmând că premierul a aplicat tăieri extinse și intenționează să continue în același mod, fără a propune măsuri compensatorii pentru a atenua efectele asupra populației.

Daniel Băluță a criticat întârzierea adoptării bugetului de stat pentru 2026, considerând că aceasta reflectă disfuncționalități în guvern. El a subliniat că, deși ne aflăm deja în luna februarie, bugetul României pentru anul viitor nu a fost încă aprobat.

„Scopul nostru este să adoptăm bugetul României pe anul 2026. Gândiți-vă în ce situație ridicolă suntem, că am intrat în luna februarie și acest lucru nu s-a întâmplat”, a declarat liderul PSD.

