Cristian Erbașu a declarat că lucrările au ajuns în prezent la un stadiu de execuție de peste 30% și că ritmul acestora poate crește semnificativ, în funcție de bugetul alocat pentru acest an. Potrivit directorului Construcții Erbașu, finalizarea proiectului este estimată teoretic pentru sfârșitul anului 2027, însă obiectivul asocierii este ca lucrările să fie încheiate cât mai devreme posibil.

El a precizat că este necesară o alocare financiară mai mare față de bugetarea inițială prevăzută pentru 2026, nu față de valoarea totală a contractului. În acest context, diferențele de finanțare ar putea influența semnificativ ritmul execuției, în funcție de sumele alocate la nivelul Ministerului Dezvoltării. Cu toate acestea, Erbașu a subliniat că proiectul a continuat să avanseze din punct de vedere tehnic și administrativ, chiar și în perioadele în care finanțarea a fost întârziată.

‘Suntem în acest moment la peste 30% din această lucrare în execuție și mai mult ca sigur putem să progresăm destul de mult, în funcție de bugetul alocat pe acest an. Teoretic, această lucrare ar trebui finalizată în 2027, spre final, dar dorința asocierii este ca ea să se termine cât mai repede. Nu știu dacă vom reuși în acest an. Într-adevăr, este necesară o finanțare suplimentară, nu suplimentară față de contract, ci suplimentară față de bugetarea inițială pe 2026. Una este dacă se va bugeta la nivelul Ministerului Dezvoltării o sumă de 900 de milioane, cât este suma cu tot cu TVA rămasă, alta este dacă se vor bugeta doar 300 de milioane, însă noi am făcut progres din punct de vedere tehnic și administrativ. Lucrarea a progresat în continuare, chiar dacă poate finanțarea a mai întârziat’, a afirmat Cristian Erbașu într-o conferință de presă.

Reprezentanții proiectului au anunțat că primele două faze ale lucrărilor sunt aproape finalizate, urmând ca în perioada următoare să înceapă și etapele următoare ale investiției.

În același timp, primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a precizat că intenționează să solicite includerea în bugetul național a cotei de 20% pe care unitățile administrativ-teritoriale trebuie să o asigure din fonduri proprii pentru a putea accesa finanțare prin Programul Anghel Saligny.

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat că administrația locală va solicita, la construirea bugetului, ca partea de 20% pe care unitățile administrativ-teritoriale trebuie să o asigure din fonduri proprii pentru accesarea Programului Anghel Saligny să fie acoperită din bugetul național. Edilul a subliniat că proiectul are importanță națională, nu doar locală, iar condițiile de finanțare ar urma să fie îndeplinite în urma discuțiilor din coaliția de guvernare.

Acesta a atras atenția că lipsa alocării fondurilor ar fi inacceptabilă, întrucât ar însemna menținerea unei situații critice în centrul Capitalei, lucru care ar reprezenta o lipsă de respect față de bucureșteni și cetățenii României, afectați deja de măsurile de austeritate din ultimul an.

Totodată, Daniel Băluță a anunțat că pasajul de la Apărătorii Patriei urmează să fie finalizat în cursul acestui an.