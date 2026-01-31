Deputata PSD Diana Tuşa a anunțat, prin intermediul Facebook-ului, că, în cadrul ședinței PSD București de astăzi, a fost discutată necesitatea ca bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul 2026 să includă finanțarea Proiectului Pilot al Programului #LIFTpentruVIATA. Ea a explicat că, deși pentru tineri poate fi comod să locuiască la etajele superioare ale blocurilor de 3-4 etaje, scările devin ulterior o barieră pentru o viață normală.

Potrivit deputatei, în România existau, până în 2021, aproximativ 88.000 de blocuri de 3 și 4 etaje, majoritatea construite înainte de 1989 sau imediat după, care nu sunt prevăzute cu lift. Aceste imobile sunt locuite de circa 3,8 milioane de persoane, multe dintre ele fiind izolate în apartamentele de la etajele superioare din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate.

Diana Tuşa a subliniat că soluția pentru redarea mobilității și demnității acestor persoane constă în adoptarea rapidă a proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului, asigurarea finanțării Proiectului Pilot prin bugetul Ministerului Dezvoltării pentru 2026 și utilizarea acestuia pentru accesarea de fonduri europene în următorul exercițiu financiar, fie prin Fondul Social European Plus (FSE+), fie prin programele regionale dedicate infrastructurii comunitare.

Deputata a precizat că soluția tehnică este simplă, vizând amplasarea lifturilor în exteriorul blocurilor, și a dat ca exemplu un proiect similar implementat de mediul privat în cartierul Pajura din București, unde locuiește.

„Astăzi, în ședința PSD Bucuresti am discutat despre necesitatea ca bugetul Ministerului Dezvoltării pentru anul 2026 să includă și finanțarea Proiectului Pilot al Programului #LIFTpentruVIATA. Când ești tânăr poate fi cool să stai la ultimele etaje ale unui bloc de 4 etaje. Mai târziu, scările devin o barieră pentru o viață normală. În România existau, până în anul 2021, aproximativ 88.000 de blocuri de 3 și 4 etaje. Majoritatea, construite înainte de ’89 sau în anii imediat următori, nu sunt prevăzute cu lift. Aceste imobile sunt locuite de circa 3,8 milioane de persoane, iar multe dintre ele, din cauza vârstei sau a problemelor de sănătate, trăiesc izolate în apartamentele situate la etajele superioare. Cum putem reda nu doar mobilitatea, dar mai ales demnitatea acestor persoane? 👉Adoptarea rapidă a proiectului de lege aflat în dezbaterea Parlamentului. 👉Asigurarea finanțării, prin bugetul pentru 2026 a Ministerului Dezvoltării, Proiectului Pilot care prevedere construcția a câte 2 lifturi la blocurile de 3-4 etaje în fiecare județ al țării. 👉Utilizarea acestui Proiect Pilot pentru obținerea unei linii dedicate de finanțare, prin fonduri europene, în următorul exercițiu financiar, fie prin Fondul Social European Plus (FSE+) – componenta pentru coeziune și incluziune socială, fie prin programele regionale – axele dedicate infrastructurii comunitare. Soluția tehnică este simplă și vizează amplasarea în exterior a liftului. Și pentru a nu veni cu exemple din Germania, Austria sau Franța, iată cum a fost implementat de către mediul privat un astfel de proiect în #Pajura, cartierul în care locuiesc”, a scris deputata PSD.

Dacă proiectul de lege va intra în vigoare, aproape 4 milioane de români ar putea beneficia de el. Este vorba mai ales despre persoane în vârstă sau cu dizabilități care locuiesc în aproximativ 90.000 de blocuri construite înainte de Revoluția din Decembrie 1989.

Legea prevede ca, în termen de șase luni de la intrarea ei în vigoare, autoritățile locale să facă o listă cu toate clădirile care nu au lift. În prima etapă, va fi lansat un proiect pilot, care va include 100 de blocuri din toată țara, cel puțin unul din fiecare județ. Astfel de lifturi exterioare au fost deja instalate în țări precum China, Japonia, Spania, Franța și Italia. În prezent, proiectul de lege se află în prima etapă de dezbatere, la Senat.

Totuși, unii specialiști din construcții spun că planul PSD nu este suficient de sigur. Un inginer structurist a explicat că există probleme legate de spațiu și de structura clădirilor. El a spus că, în jurul majorității blocurilor vizate, nu există loc suficient pentru instalarea lifturilor deoarece foarte puține blocuri au curți.

El a atras atenția că multe dintre aceste clădiri nu sunt pregătite să reziste unui cutremur și că intervențiile asupra lor ar fi ilogice în acest context.