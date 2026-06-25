Se schimbă regulile la bloc. Obligație pentru Asociația de Proprietari. Autoritățile vor trebui înștiințate în 24 de ore

Asociațiile de proprietari și administratorii blocurilor din Sectorul 2 al Capitalei ar putea avea noi obligații dacă un proiect de hotărâre aflat în pregătire va fi adoptat de Consiliul Local. Documentul introduce reguli privind întreținerea imobilelor, platformele de gunoi și comunicarea lucrărilor efectuate în apartamente, iar nerespectarea acestora poate atrage amenzi de până la 5.000 de lei.

Primăria Sectorului 2 propune un nou regulament privind stabilirea și sancționarea contravențiilor pe raza administrativă a sectorului. Printre măsurile incluse se numără și o serie de obligații care îi vizează direct pe administratorii și reprezentanții asociațiilor de proprietari.

Potrivit proiectului, aceștia vor avea responsabilitatea de a comunica autorităților anumite lucrări realizate în blocuri și de a lua măsuri pentru întreținerea corespunzătoare a spațiilor comune.

Regulamentul face parte dintr-un pachet mai amplu de măsuri prin care administrația locală urmărește îmbunătățirea aspectului cartierelor, protejarea domeniului public și creșterea gradului de responsabilitate al proprietarilor și administratorilor de imobile.

Una dintre cele mai importante prevederi îi obligă pe reprezentanții asociațiilor de proprietari să informeze structura de specialitate din cadrul Direcției Generale de Poliție Locală cu privire la lucrările de întreținere, reparații sau amenajări interioare realizate în apartamente și în spațiile comune.

Conform proiectului, această comunicare ar trebui făcută în termen de cel mult 24 de ore de la data la care reprezentantul asociației ia cunoștință despre efectuarea lucrărilor.

În paralel, și proprietarii apartamentelor ar urma să aibă obligația de a informa reprezentantul asociației atunci când efectuează lucrări de întreținere, reparații sau modificări constructive în locuință.

Proiectul stabilește și obligații privind gestionarea platformelor destinate colectării deșeurilor.

Administratorii sau reprezentanții imobilelor nu vor putea desființa ori reloca platformele de gunoi care deservesc asociațiile de proprietari fără respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare.

Autoritățile consideră că aceste spații sunt esențiale pentru buna organizare a serviciului de salubrizare și pentru menținerea curățeniei în jurul blocurilor.

Proiectul introduce și alte obligații pentru proprietari și administratori.

Printre acestea se numără:

menținerea curățeniei pe trotuarele, aleile și spațiile verzi aferente blocurilor;

întreținerea curților și terenurilor prin îndepărtarea vegetației necontrolate și a deșeurilor;

întreținerea fațadelor clădirilor și a împrejmuirilor;

asigurarea numerotării poștale a imobilelor;

anunțarea în cel mult șase ore a defecțiunilor la instalațiile de apă, canalizare sau încălzire, după luarea la cunoștință.

Prin aceste măsuri, administrația locală urmărește ca blocurile și zonele din jurul acestora să fie întreținute într-o stare corespunzătoare și să fie reduse situațiile care afectează siguranța sau confortul locatarilor.

Nerespectarea obligațiilor prevăzute în proiect ar urma să fie sancționată cu amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei pentru persoanele fizice și între 3.000 și 5.000 de lei pentru persoanele juridice.

Nivelul sancțiunilor este mai ridicat decât în cazul altor contravenții incluse în proiect, semn că administrația locală acordă o importanță deosebită întreținerii imobilelor și administrării condominiilor.

Este important de precizat că toate aceste obligații fac parte dintr-un proiect de hotărâre, iar în prezent nu produc efecte juridice.

Documentul urmează să fie dezbătut și votat de Consiliul Local al Sectorului 2. În cazul în care va fi adoptat, noul regulament va intra în vigoare la 30 de zile de la aducerea sa la cunoștință publică, urmând să înlocuiască actualul regulament privind contravențiile aplicabile în sector.