Întreținerea la bloc în 2026: de unde apar diferențele care îi nedumeresc pe locatari

În 2026, discuțiile despre întreținerea la bloc au devenit tot mai frecvente în numeroase asociații de proprietari, pe fondul costurilor variabile la utilități, al lucrărilor de reparații care apar mai des și al presiunii tot mai mari asupra bugetelor familiale. Dincolo de suma finală afișată lunar, interesul locatarilor vizează modul în care aceasta este calculată și motivele pentru care apar diferențe de la o perioadă la alta.

Problema nu este limitată la facturile propriu-zise. Întreținerea la bloc funcționează ca un mecanism administrativ care centralizează cheltuieli comune, le împarte între apartamente și le reflectă într-o listă ce trebuie să fie verificabilă. În lipsa unor explicații clare sau atunci când apar neconcordanțe între consum și plată, pot apărea rapid nemulțumiri în rândul proprietarilor.

„Problema reală nu este doar valoarea întreținerii, ci transparența calculului”, a explicat Andrei Mihăilescu, consultant în administrarea proprietăților. „Dacă locatarii pot vedea clar formulele, consumurile și repartizarea, multe conflicte se reduc din start”.

Lista de întreținere include, de regulă, atât cheltuieli individuale, cât și cheltuieli comune. Primele pot fi atribuite direct fiecărui apartament, cum sunt apa rece, apa caldă, încălzirea pe consum sau energia electrică atunci când există contorizare separată. Cheltuielile comune acoperă servicii precum curățenia, iluminatul spațiilor comune, salariul administratorului, mentenanța liftului sau fondurile de reparații.

Diferențele dintre tipurile de cheltuieli influențează direct modul în care se stabilește suma finală pentru fiecare apartament. Cheltuielile comune sunt repartizate după criterii stabilite de asociație și de legislația aplicabilă, inclusiv cotă-parte indiviză, număr de persoane sau consum estimat, în funcție de natura costului.

În practică, cele mai multe discuții apar la cheltuielile comune, întrucât acestea nu sunt legate de consumul individual. Ele sunt distribuite conform regulilor interne ale asociației, ceea ce poate genera interpretări diferite între locatari.

Un administrator din București explică situația: „Dacă la apă toată lumea înțelege contorul, la curățenie și reparații apare întrebarea clasică: de ce plătesc la fel un apartament gol și unul locuit? Răspunsul ține de tipul cheltuielii și de regulile aprobate în asociație.” În multe cazuri, neclaritățile apar tocmai din lipsa unei înțelegeri uniforme a acestor criterii, mai ales în blocurile cu structuri de cost diferite de la o lună la alta.

Calculul corect pornește de la centralizarea tuturor datelor relevante: facturi, indexuri, consumuri, sume aprobate și eventualele solduri din luna precedentă. În 2026, tot mai multe asociații folosesc sisteme digitale pentru evidență, însă principiul de bază rămâne neschimbat: fiecare sumă trebuie să poată fi verificată în documente.

Pentru utilitățile contorizate, calculul se face prin diferența dintre indexul vechi și cel nou, rezultatul reprezentând consumul real. Ulterior, se poate realiza o regularizare, mai ales atunci când există diferențe între consumul total și suma înregistrată pe apartamente.

La cheltuielile comune, structura devine mai complexă. Pe listă ar trebui să fie vizibile elemente precum:

denumirea cheltuielii

suma totală

criteriul de repartizare

cota aferentă fiecărui apartament

eventuale restanțe sau regularizări

soldul reportat din luna anterioară.

Potrivit Cluj Imobiliare News, interesul pentru detalierea acestor costuri a crescut în marile orașe, pe fondul evoluției cheltuielilor de exploatare. Tot mai multe asociații afișează lunar structura completă a plăților pentru a facilita înțelegerea sumelor.

Un exemplu frecvent este iluminatul spațiilor comune: într-un bloc cu 40 de apartamente, o factură de 400 de lei poate fi împărțită egal sau pe cotă-parte indiviză, în funcție de decizia asociației. În cazul fondurilor de reparații, contribuția fiecărui apartament diferă în funcție de suprafață și cotă.

„Orice listă de întreținere ar trebui să poată fi citită de un proprietar fără pregătire contabilă”, afirmă Elena Dinu, analist pe piața locuirii urbane. „Dacă suma finală nu poate fi explicată prin pași simpli, atunci nu vorbim despre un calcul bun, ci despre o evidență neclară”.

Diferențele dintre suma estimată și cea finală apar frecvent din regularizări, din aplicarea criteriilor diferite de repartizare sau din erori administrative. Printre situațiile întâlnite se numără indexuri notate greșit, contoare defecte sau consumuri estimate care ulterior sunt corectate.

În blocurile vechi, pierderile din rețelele de apă sau încălzire pot influența semnificativ costurile comune. În schimb, în ansamblurile noi, discuțiile apar mai ales din cauza mentenanței spațiilor comune și a fondurilor suplimentare pentru servicii sau intervenții.

Locatarii au posibilitatea să solicite documente justificative, inclusiv facturi, fișe de calcul, situația soldurilor și procesele-verbale aferente deciziilor privind fondurile speciale. În multe cazuri, verificarea acestor documente clarifică rapid diferențele semnalate.

În situațiile în care neconcordanțele persistă, proprietarii pot cere analiza detaliată a calculelor, inclusiv pentru perioade anterioare, dacă există suspiciuni susținute de documente.

Primul pas constă în verificarea listei de plată și identificarea exactă a poziției care a generat diferența. De multe ori, variația provine dintr-o singură categorie, precum apă, căldură sau fonduri de reparații. Al doilea pas este solicitarea unei explicații scrise din partea administratorului. În numeroase situații, erorile sunt corectate rapid, mai ales când este vorba despre indexuri introduse greșit sau repartiții aplicate incorect.

Dacă situația nu se clarifică, problema poate fi discutată în adunarea generală sau cu președintele asociației. Accesul la documentele contabile și la registrele de evidență devine esențial în astfel de cazuri.

„Un bloc funcționează bine când locatarii nu contestă orice sumă, dar nici nu plătesc orb”, spune un expert în administrare din Timișoara. „În 2026, echilibrul corect este între disciplină financiară și dreptul la verificare.”

În situațiile mai complexe, proprietarii pot solicita refacerea calculelor pentru perioade determinate, dacă există dovezi clare. În astfel de cazuri, formularea solicitării și documentarea precisă a problemelor sunt esențiale pentru analiză.

În 2026, întreținerea la bloc este urmărită mai atent de locatari, iar nivelul de transparență al asociațiilor influențează direct relația dintre proprietari. O listă detaliată nu reflectă doar sumele datorate, ci și modul de administrare al întregului imobil.

Asociațiile care prezintă lunar structura completă a consumurilor și cheltuielilor înregistrează, de regulă, mai puține dispute și un nivel mai bun de colectare a restanțelor. În acest context, accentul cade tot mai mult pe claritatea documentelor și pe verificarea fiecărei poziții de plată, potrivit celor relatate pe site-ul viata-la-bloc.ro