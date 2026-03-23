Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a estimat că lucrările la Planşeul Unirii, realizate în proporţie de 50%, vor fi finalizate în primăvara anului viitor, cu aproximativ patru-şase luni mai devreme decât era termenul iniţial.

Informația a fost transmisă în cadrul unei conferinţe de presă organizate luni, 23 martie.

Edilul a subliniat că proiectul are o importanţă strategică pentru Bucureşti, iar lucrările, inclusiv amenajarea parcului aferent, ar putea fi încheiate până la primăvara anului viitor.

În ceea ce priveşte partea tehnică, Daniel Băluță a precizat că, având în vedere ritmul de lucru al constructorilor şi existenţa finanţării, această etapă ar putea fi finalizată până la sfârşitul anului.

„Lucrarea, cu tot cu amenajarea parcului, estimăm că poate fi gata în primăvara anului viitor. Partea tehnică, având în vedere avansul pe care constructorii îl au, pe de o parte, şi faptul că există finanţare, mizăm să o închidem până la sfârşitul anului”, a afirmat Daniel Băluță.

Primarul Sectorului 4 a explicat că şantierul beneficiază de finanţare, iar modificările aduse programului „Anghel Saligny”, care impun autorităţilor locale să contribuie cu 20% din bugetul propriu, au permis alocarea acestei cote de participare de 116 milioane de lei de către Primăria Sectorului 4, astfel încât lucrările să se desfăşoare corespunzător.

El a adăugat că diferenţa de bani necesară este asigurată tot prin finanţare prin programul menţionat și că, după adoptarea bugetelor Primăriei Municipiului Bucureşti şi a Sectorului 4 de către consiliile respective, plăţile vor putea fi efectuate în următoarele 60 de zile.

Primarul a precizat că evoluţia lucrărilor este una foarte bună, fiind finalizate 220 de metri liniari de planşeu vechi, peste 80% din cei 210 piloţi foraţi, 360 de metri liniari de grindă şi coronament, precum şi şapte tronsoane din noua placă de beton.

„Odată cu obţinerea acestei finanţări, vom putea în următoarele 60 de zile, după ce şi bugetul Primăriei Municipiului Bucureşti şi al Sectorului 4 vor fi adoptate de Consiliul General, respectiv de Consiliul Local Sector 4, să şi facem plăţile. (…) Evoluţia lucrărilor este una extrem de bună, suntem la 50% ca stadiu al lucrărilor, am reuşit, în această perioadă, să realizăm 220 de metri liniari de planşeu vechi demolaţi, 210 piloţi foraţi realizaţi, adică peste 80% din aceştia, 360 de metri liniari de grindă şi coronament executaţi, şapte tronsoane din noua placă de beton turnate”, a spus Daniel Băluță.

Începând cu 1 mai, traficul rutier va fi deblocat la Hanul lui Manuc, iar drumurile provizorii vor fi desfiinţate, astfel încât circulaţia rutieră şi pietonală să revină la normal. Ultima etapă de restricţionare a circulaţiei în zona parcului şi a restaurantului Horoscop va avea loc între 15 şi 30 iunie.

În ceea ce priveşte alte lucrări de infrastructură, edilul a menţionat că finanţarea pasajului Apărătorii Patriei este asigurată integral, la fel şi pentru Spitalul de Pneumologie „Marius Nasta”, estimându-se că acesta va fi finalizat în cursul lunii mai şi va fi recepţionat şi dat în folosinţă până la termenul limită din PNRR, 30 august.