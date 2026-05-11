Noua structură realizată în această etapă urmează să fie testată static şi dinamic cu ajutorul unor vehicule de mare tonaj, spune Daniel Băluţă. Testele sunt efectuate de specialiştii din cadrul Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti, instituţie implicată încă de la început în proiectul de consolidare.

Daniel Băluţă a explicat luni, într-o conferinţă de presă, că în zona Hanului lui Manuc a fost construită o nouă placă de beton cu o grosime de aproximativ 1,4 metri, dublă faţă de structura veche. Noua construcţie este proiectată să reziste cel puţin un secol.

Edilul a precizat că după finalizarea testelor circulaţia în Piaţa Unirii va fi redeschisă, iar strada Halelor va redeveni accesibilă atât traficului rutier, cât şi celui pietonal. Potrivit acestuia, diferenţa faţă de situaţia existentă anul trecut este că acum zona nu mai reprezintă un pericol pentru oameni.

„Prima etapă a refacerii Planşeului Unirii în zona Hanului lui Manuc a fost finalizată. Lucrările au ajuns la peste 60% din total. Avem un avans de aproximativ patru luni faţă de termen. Aici a fost construită o nouă placă de beton, dublu de groasă faţă de cea veche, are aproximativ 1,4 metri grosime şi proiectată să reziste cel puţin 100 de ani. Astăzi o testăm static şi dinamic cu vehicule de mare tonaj. Testele sunt realizate de specialiştii Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti, cei care au fost alături de noi de la începutul acestui proiect. Datorită expertizei lor am realizat cu toţii pericolul care pândea în centrul oraşului. După finalizarea testelor, circulaţia va fi redeschisă în Piaţa Unirii. Practic, strada Halelor va fi din nou accesibilă traficului rutier şi pietonal. Diferenţa faţă de anul trecut este aceea că acum nimeni nu mai este pus în pericol”, a declarat Daniel Băluţă.

Primarul Sectorului 4 a prezentat şi stadiul general al proiectului, afirmând că lucrările se desfăşoară simultan în trei dintre cele patru etape ale refacerii planşeului şi sunt peste graficul iniţial.

Până în prezent au fost demolaţi 220 de metri liniari din vechiul planşeu, au fost realizaţi 210 piloţi foraţi, reprezentând peste 80% din total, şi au fost executaţi 360 de metri liniari de grindă. De asemenea, au fost turnate şapte tronsoane din noua placă de beton.

În paralel, echipele lucrează şi la instalarea conductelor pentru creşterea debitului râului Dâmboviţa.

Daniel Băluţă a anunţat că în această vară, când traficul din Capitală va fi mai redus, va începe şi etapa a patra a proiectului, în zona de lângă Pasajul Rutier Unirii. Dacă lucrările vor continua conform planului actual, întregul planşeu ar urma să fie finalizat până la sfârşitul acestui an.

„Şi celelalte etape alte proiectului sunt în desfăşurare şi se află peste graficul iniţial. Se lucrează simultan la trei din cele patru etape ale planşeului. Avem deja 220 de metri liniari de planşeu vechi demolaţi, 210 piloţi foraţi realizaţi, adică peste 80% din total, 360 de metri liniari de grindă executaţi, şapte tronsoane din noua placă de beton turnate, iar în paralel se lucrează la instalarea conductelor pentru creşterea debitului Dâmboviţei. În această vară, când traficul va fi unul mai redus, vom intra şi în etapa a patra a planşeului, cea aflată lângă Pasajul Rutier Unirii. Dacă totul merge aşa cum ne-am planificat, întregul planşeu va fi gata până la sfârşitul acestui an”, a mai spus primarul Sectorului 4.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a participat la conferinţa de presă şi a declarat că investiţia de la Planşeul Unirii reprezintă o lucrare importantă pentru Bucureşti.

Acesta a amintit că proiectul a putut continua după emiterea autorizaţiei de construire de către fostul primar general, Nicușor Dan, în ultima zi de mandat, şi a subliniat că lucrările trebuie finalizate cât mai rapid.

Ciprian Ciucu a spus că se bucură de faptul că proiectul se desfăşoară în termen şi a anunţat şi viitoare colaborări cu Primăria Sectorului 4 pentru dezvoltarea infrastructurii de transport.

„Evident, ca primar general, mă interesează tot ce se întâmplă în Bucureşti, iar aceasta este o lucrare importantă, de amploare. După ce oportunitatea ei a fost stabilită în momentul în care domnul preşedinte Nicuşor Dan a emis până la urmă autorizaţia de construire, în ultima zi de mandat ca primar general, evident că aceste lucrări trebuie să continue şi să fie finalizate cât mai repede. Mă bucură faptul că sunt în termen. Am discutat cu domnul primar Băluţă ce se va întâmpla pe viitor în această zonă. Unul dintre lucrurile pe care le vom face împreună este un proiect care va conecta tramvaiul 32 cu tramvaiul 31, vom conecta prin Piaţa Unirii, în baza unui PUZ realizat de către Primăria Generală, şi vom conecta cele două linii de tramvai din zona Sfântu Gheorghe cu zona Dealul Mitropoliei”, a declarat Ciprian Ciucu.

Primarul Capitalei a declarat că unul dintre proiectele pregătite împreună cu Primăria Sectorului 4 vizează conectarea tramvaiului 32 cu tramvaiul 31 prin Piaţa Unirii, în baza unui PUZ realizat de Primăria Generală.

Proiectul ar urma să lege liniile de tramvai din zona Sfântu Gheorghe de Dealul Mitropoliei. Ciprian Ciucu a afirmat că, dincolo de diferenţele politice, administraţiile locale trebuie să colaboreze pentru proiectele importante ale Capitalei.

El a precizat că a discutat cu primarii de sector, inclusiv cu Daniel Băluţă, despre proiecte comune şi despre sprijin reciproc în domenii precum termoficarea şi infrastructura urbană, susţinând că interesul oraşului trebuie pus înaintea disputelor politice.