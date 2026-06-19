Primăria Capitalei va împrumuta până la 350 de milioane de euro de la BERD pentru modernizarea liniilor de tramvai

Primăria Capitalei a primit aprobarea Consiliului General, vineri, 19 iunie, pentru contractarea unui împrumut de până la 350 de milioane de euro de la BERD. Banii vor fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii de tramvai și achiziția de vehicule noi.

Primăria Capitalei intenționează să ia un împrumut de până la 350 de milioane de euro de la BERD, pe o perioadă de 20 de ani, pentru investiții în transportul public. Consiliul General a aprobat această propunere vineri, 19 iunie. Banii vor fi folosiți în principal pentru partea de contribuție a Primăriei la proiectele de modernizare a 50 de kilometri de linii de tramvai, precum și pentru cumpărarea de tramvaie și troleibuze noi.

În ședința Consiliului General, directorul economic al Primăriei Capitalei, Emanuela Jugureanu, a explicat că se dorește contractarea unui împrumut pentru susținerea proiectelor de modernizare a infrastructurii de tramvai. Ea a precizat că cele trei proiecte au o valoare totală de 8,3 miliarde de lei. Din această sumă, aproape 2 miliarde de lei sunt asigurate din fonduri nerambursabile, iar peste 1,3 miliarde de lei provin din finanțări ale BEI. Restul de aproximativ 6,35 miliarde de lei trebuie acoperit din surse proprii, motiv pentru care au fost căutate mai multe variante de finanțare, inclusiv împrumutul de la BERD.

„Se propune contractarea unui împrumut pentru susținerea proiectelor privind modernizarea liniei de tramvai. Cele 3 proiecte de modernizare a infrastructurii cumulează în total 8,3 miliarde lei. Din această sumă avem asigurate fonduri nerambursabile de 1,998 miliarde lei și fonduri BEI de 1,381 miliarde lei. Diferența de 6,355 miliarde lei trebuie să o acoperim din fonduri proprii. Astfel au fost identificate mai multe surse de finanțare. Iar astăzi venim în fața dumneavoastră cu o propunere privind finanțarea de la BERD”, a explicat Jugureanu.

Împrumutul va contribui la finanțarea următoarelor proiecte:

modernizarea a 50 de kilometri de linie dublă de tramvai, a două depouri și cumpărarea a 63 de tramvaie noi, de 36 de metri lungime;

modernizarea a 1,44 kilometri de linie simplă de tramvai pe Prelungirea Ghencea și achiziția a 16 tramvaie noi, de 36 de metri;

cumpărarea a 100 de troleibuze articulate.

Din împrumutul de 350 de milioane de euro, cea mai mare parte a banilor va fi folosită pentru modernizarea a 50 de kilometri de linie de tramvai, proiect care va primi 235 de milioane de euro. Alte 58 de milioane de euro vor fi alocate pentru modernizarea liniei de tramvai din Prelungirea Ghencea și pentru cumpărarea a 16 tramvaie noi. 57 de milioane de euro vor fi folosite pentru achiziția a 100 de troleibuze, potrivit hotărârii aprobate vineri, 19 iunie.

Documentul adoptat prevede că împrumutul, în valoare de până la 350 de milioane de euro sau echivalentul în lei, va fi acordat în mai multe etape, în funcție de stadiul proiectelor și de necesarul de finanțare. Prima tranșă este estimată la cel puțin 75 de milioane de euro.

Consiliul General l-a mandatat pe primarul general, Ciprian Ciucu, să negocieze și să semneze contractul de finanțare.