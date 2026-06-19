Undă verde pentru investiția de 500 de milioane de lei. Guvernul modernizează calea ferată Iași – granița cu Republica Moldova

Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru modernizarea tronsonului feroviar Iași – Frontiera Republicii Moldova, o investiție de aproape 500 de milioane de lei realizată în parteneriat cu Republica Moldova și cofinanțată din fonduri europene. Proiectul vizează electrificarea căii ferate, creșterea vitezei de circulație și îmbunătățirea conexiunii feroviare dintre cele două state, inclusiv pentru transportul de marfă și mobilitatea militară.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu, a anunțat că Guvernul României a adoptat Hotărârea privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului de modernizare a liniei feroviare dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova.

Proiectul face parte din parteneriatul România – Republica Moldova și este cofinanțat prin fonduri europene, în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF).

Investiția vizează prima fază a modernizării liniei Roman – Iași – Frontieră și include lucrări pe un tronson de 23,4 kilometri.

Potrivit proiectului aprobat, lucrările prevăd electrificarea integrală a tronsonului Socola – Ungheni și modernizarea infrastructurii existente.

Printre intervențiile planificate se numără eliminarea restricțiilor de viteză prin înlocuirea șinelor, traverselor, prinderilor și a pietrei sparte, schimbarea aparatelor de cale și a substratului, reabilitarea peroanelor din stații, precum și modernizarea podurilor, podețelor și trecerilor la nivel.

Autoritățile estimează că aceste investiții vor crește gradul de siguranță și vor îmbunătăți condițiile de circulație atât pentru trenurile de călători, cât și pentru cele de marfă.

Modernizarea infrastructurii va permite circulația trenurilor de pasageri cu viteze de până la 140 km/h, în timp ce trenurile de marfă vor putea circula cu până la 80 km/h.

Totodată, proiectul urmărește reducerea timpilor de călătorie, diminuarea costurilor de operare și creșterea fiabilității transportului feroviar transfrontalier.

Potrivit autorităților, tronsonul are o importanță strategică atât pentru transportul civil, cât și pentru mobilitatea militară.

Valoarea totală a investiției este de 495,3 milioane de lei, iar finanțarea este asigurată în proporții egale din fonduri europene nerambursabile, prin programul CEF, și din bugetul de stat.

Lucrările fac parte dintr-un proiect comun al României și Republicii Moldova, selectat pentru finanțare de Comisia Europeană.

Pe teritoriul Republicii Moldova vor fi reabilitate și electrificate tronsoane de cale ferată cu ecartament european, iar podul feroviar peste râul Prut va fi, de asemenea, modernizat.

Reprezentanții Ministerului Transporturilor arată că investiția are rolul de a consolida legăturile feroviare dintre cele două state și de a integra mai bine infrastructura din Republica Moldova în rețeaua europeană de transport.

Proiectul este considerat unul dintre cele mai importante pentru dezvoltarea coridorului feroviar dintre România și Republica Moldova, urmând să contribuie atât la fluidizarea transportului de persoane și mărfuri, cât și la creșterea conectivității regionale.