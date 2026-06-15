Lucrările la autostrada Sibiu–Făgăraș avansează inegal. Care este stadiul lucrărilor pe cele patru loturi (video)

Irinel Scrioșteanu a anunțat stadiul lucrărilor la autostrada Sibiu–Făgăraș, în România, un proiect rutier major aflat în execuție în 2026. Autostrada este realizată progresiv pentru a îmbunătăți conectivitatea dintre Sibiu și Brașov până în 2028.

Stadiul lucrărilor pe cele patru loturi ale autostrăzii Sibiu–Făgăraș, cu o lungime totală de 68 de kilometri, se situează între 12,4% și 38%, potrivit declarațiilor făcute luni de Irinel Scrioșteanu, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Întregul proiect este în execuție, fiind același antreprenor pe toate tronsoanele, iar finalizarea este estimată pentru anul 2028, când noua infrastructură va reduce cu aproximativ o oră durata călătoriei dintre Sibiu și Brașov.

Pe lotul 1, care leagă Boița de Avrig/Marșa și are o lungime de 14,25 kilometri, stadiul fizic al lucrărilor este de 12,4%. Se lucrează simultan la toate cele 26 de structuri, iar până în prezent au fost excavați aproximativ 100.000 de metri cubi din totalul estimat de 2.000.000. Pe șantier sunt mobilizați în jur de 400 de muncitori și 148 de utilaje, lucrările fiind în fază inițială de execuție.

Lotul 2, între Avrig/Marșa și Arpașu de Jos, cu o lungime de 19,9 kilometri, a ajuns la un stadiu de 36,7%. Aici se desfășoară lucrări la nodul rutier Avrig–Marșa, la toate cele 25 de structuri, precum și la Centrul de Întreținere și Coordonare, fiind în derulare și operațiuni de relocare a utilităților și de realizare a terasamentelor. Au fost excavați 315.000 de metri cubi dintr-un total de 500.000, iar pe șantier lucrează aproximativ 500 de muncitori și 130 de utilaje.

Cel mai avansat tronson este lotul 3, între Arpașu de Jos și Sâmbăta de Sus, cu un progres de 38%. Aici au fost demarate lucrările la cele două noduri rutiere din Arpașu de Jos și orașul Victoria, iar toate cele 28 de structuri sunt în execuție. Totodată, au fost realizate lucrări de armare, cofrare și betonare pentru coloanele aferente, pe o lungime totală de 35.522 de metri, fiind excavați 315.000 de metri cubi din 500.000.

Pe lotul 4, între Sâmbăta de Sus și Făgăraș, stadiul lucrărilor este de 13,13%. După finalizarea decopertărilor, au început lucrările de săpături și umpluturi pentru corpul autostrăzii, iar în prezent se intervine la toate cele 25 de structuri, inclusiv la forarea, armarea și cofrarea piloților.

Valoarea totală a investiției se ridică la 6,39 miliarde lei, finanțarea fiind asigurată din fonduri europene nerambursabile. Proiectul autostrăzii Sibiu–Făgăraș reprezintă una dintre investițiile majore în infrastructura rutieră din zonă și este considerat important pentru conectivitatea regională, reducând semnificativ timpii de deplasare între Transilvania centrală și sudul țării.

Autoritățile din domeniul transporturilor au anunțat depunerea a 15 oferte pentru construirea drumului de legătură rutier dintre Autostrada Bucureștiului A0 și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional „Henri Coandă” Otopeni. Informația a fost transmisă de Scrioșteanu, care a precizat că proiectul vizează îmbunătățirea conectivității intermodale în zona celui mai important aeroport din România și dezvoltarea infrastructurii necesare pentru viitorul terminal, inclusiv pentru fluxurile de pasageri și marfă.

Potrivit acestuia, noul drum va reduce semnificativ timpul de deplasare între A0 și aeroport, de la aproximativ 20 de minute la circa 2 minute, prin scurtarea unui traseu de aproape 20 de kilometri la 2,5 kilometri. Traseul va porni de la kilometrul 29 al Autostrăzii Bucureștiului A0 și va asigura legătura cu DJ200B Tunari – A0 – Balotești, facilitând accesul locuitorilor din Tunari, Dimieni și Balotești către rețeaua de autostrăzi.

Proiectul include construirea a 2,55 kilometri de drum, două pasaje supraterane peste DJ200B și A0 Nord, un nod rutier de tip treflă cu bretele de 7,5 kilometri și o intersecție tip sens giratoriu cu DJ200B Tunari. Valoarea estimată a investiției depășește 400 de milioane de lei, iar durata de realizare este de 30 de luni, incluzând proiectarea și execuția.

Pentru atribuirea contractului au depus oferte mai multe companii și asocieri de firme din domeniul construcțiilor și infrastructurii, printre care se numără Construcții Erbașu, PORR Construct, FCC Construccion, AKTOR, precum și diverse consorții internaționale și locale. Proiectul este considerat esențial pentru integrarea aeroportului în rețeaua rutieră majoră a Capitalei și pentru pregătirea infrastructurii necesare viitorului Terminal 2.