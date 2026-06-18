Prelungirea Ghencea, proiectul care avansează etapizat: detalii din teren

Primăria Capitalei a transmis noi detalii privind stadiul lucrărilor și un calendar actualizat pentru șantierul de pe Prelungirea Ghencea. Potrivit autorităților, lucrările sunt împărțite pe mai multe tronsoane, unde constructorii intervin simultan pentru lărgirea arterei, refacerea infrastructurii rutiere și realizarea noii linii de tramvai.

Este vorba despre prima linie construită de la zero în București în ultimele trei decenii. Reprezentanții municipalității au prezentat și o serie de termene estimate pentru finalizarea etapelor aflate în desfășurare.

„Lucrări în ritm alert și termene clare pentru Prelungirea Ghencea! Un șantier care a tărăgănat de 8 ani, intră acum în linie dreaptă. Peste 100 de muncitori și zeci de utilaje sunt zilnic la treabă. Primarul general Ciprian Ciucu și echipa sa monitorizează atent lucrările”, a transmis Primăria Municipiului Bucureşti.

Pe primul tronson, cuprins între terminalul liniei 41 și Strada Brașov, a existat deja infrastructură de tramvai, iar lucrările au vizat în special supralărgirea bulevardului. Dacă anterior traficul era organizat pe o singură bandă pe sens, alături de linia de tramvai, în prezent configurația include două benzi pe sens, trotuare modernizate, pistă de biciclete și linia de tramvai amplasată central.

De asemenea, au fost finalizate lucrările de amenajare a spațiilor verzi, realizate de ADPDU Sector 6, după un concept de tip „oraș-parc”. Autoritățile au precizat că recepția acestui tronson este programată la finalul verii, după încheierea tuturor intervențiilor.

Pe tronsonul al doilea, între Strada Brașov și Strada Râul Doamnei, lucrările de supralărgire au fost finalizate, iar în prezent se intervine exclusiv la infrastructura de tramvai. Șina a fost deja montată, urmând etapa de betonare a căii de rulare. Și în această zonă au fost finalizate amenajările de spațiu verde.

Pentru tronsonul al treilea, între Strada Râul Doamnei și Strada Valea Oltului, majoritatea echipelor sunt concentrate pe devierea rețelelor electrice și pe realizarea terasamentului pentru cele două benzi destinate intrării în oraș. După finalizarea acestor lucrări, traficul va fi mutat pe noua porțiune de drum, pentru a permite intervențiile pe partea opusă, către DNCB.

Tot aici sunt în desfășurare lucrări coordonate cu Apa Nova pentru protejarea apeductelor din zona Școlii nr. 279. Autoritățile au precizat că, din cauza suprapunerii mai multor rețele, au fost necesare verificări tehnice detaliate în canivouri, pentru identificarea soluțiilor de intervenție fără blocarea completă a traficului. Este prevăzut un set de opt intervenții succesive, cu devieri temporare ale circulației pe ambele sensuri.

Următoarea etapă vizează conectarea noii rețele de alimentare cu apă potabilă de pe partea stângă a proiectului la sistemul existent. Procesul presupune operațiuni de dezinfectare, curățare a conductelor și teste de etanșeitate, presiune și calitate a apei, sub coordonarea Apa Nova.

Pe tronsonul al patrulea, între Strada Valea Oltului și Strada Mărăcineni, se lucrează la rețelele de apă și canalizare, la iluminatul public și la terasamentele rutiere de pe partea stângă. Totodată, este realizat un zid de protecție pentru calea de rulare a tramvaiului.

Tronsonul al cincilea, dintre Strada Mărăcineni și pasajul Domnești, este gestionat de CNAIR. Potrivit calendarului transmis, acesta ar urma să fie finalizat până la sfârșitul anului, fără componentă de tramvai.

Pentru tronsonul al șaselea sunt prevăzute lucrări la park&ride și la bazinele de retenție. A fost obținută autorizația de construire pentru bazine, iar pentru parcarea de tip park&ride există certificat de urbanism pentru PUZ. Autoritățile estimează finalizarea documentației necesare pentru parcare în paralel cu execuția lucrărilor la bazinele de retenție, astfel încât să nu apară perioade de întrerupere între etapele proiectului.