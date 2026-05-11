Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a prezentat luni, 11 mai 2026, o nouă radiografie îngrijorătoare a situației din cadrul Societății de Transport București (STB), semnalând nu doar probleme grave de integritate în rândul angajaților, ci și deficiențe majore de management care pun în pericol stabilitatea financiară a instituției.

În cadrul unei conferințe de presă, edilul a subliniat că transportul public bucureștean se confruntă cu o criză sistemică, alimentată de furturi, abuzuri administrative și o infrastructură aflată într-o stare avansată de degradare.

Referitor la recentul scandal al furtului de combustibil, Ciprian Ciucu și-a exprimat nemulțumirea profundă față de situația de la Autobaza Nordului, unde zeci de șoferi sunt suspectați că au sustras motorină și piese auto.

Edilul a avertizat că furtul de motorină este doar vârful aisbergului. Potrivit acestuia, la nivelul STB există și alte aspecte care nu sunt în regulă, dincolo de problemele stricte de management.

Primarul a reclamat un mecanism prin care s-ar abuza de concediile medicale. El a arătat că există informații conform cărora angajații apelează la concedii medicale urmate de rechemări suspecte, cu scopul de a genera ore suplimentare. Aceste ore, fiind plătite la un tarif mult mai ridicat, pun o presiune financiară nejustificată pe bugetul societății.

„Am o părere foarte proastă. Sunt şi alte lucruri care nu sunt în regulă la STB. Dincolo de problema de management, avem informaţii că se abuzează de concedii medicale şi rechemare din concediu medical, pentru a se efectua anumite ore suplimentare, care sunt mai scumpe”, a afirmat Ciprian Ciucu.

În acest context, Ciucu a menționat că a solicitat deja conducerii STB să își îndeplinească atribuțiile cu rigoare și a anunțat organizarea în curând a unei conferințe dedicate exclusiv acestui subiect.

„E bine că cei care au descoperit acea reţea de furt de combustibil şi-au făcut datoria şi că a fost anihilată”, a conchis el.

Reacția edilului vine în contextul în care procurorii au plasat sub control judiciar 20 de șoferi acuzați că au sustras o tonă de motorină. Aceștia au primit interdicția de a mai profesa pentru o perioadă de 60 de zile, după ce perchezițiile efectuate în Capitală și în județele limitrofe au dus la recuperarea întregii cantități de combustibil furate.

Nu este pentru prima oară când Ciprian Ciucu vorbește despre neregulile de la STB. Pe 30 aprilie, într-o altă conferință de presă, el critica lipsa de control real asupra STB, subliniind faptul că, deși Capitală plătește subvenții extrem de mari, deciziile tehnice sunt adesea influențate politic de factori externi, menționându-i în acest sens pe primarii din județul Ilfov.

Pentru a redresa situația, primarul a cerut o restructurare masivă a personalului administrativ (TESA), considerând că actuala structură este supradimensionată și ineficientă. El a avertizat că, fără o reformă profundă, societatea se îndreaptă către un blocaj financiar total.

„Unde-i decizia? Sunt prostul cu banii”, a spus atunci edilul.

În ceea ce privește starea tehnică a rețelei, primarul a transmis că lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai sunt absolut obligatorii, în ciuda disconfortului major creat în trafic.

Ciprian Ciucu a explicat că, în ultimele două decenii, Bucureștiul a dus lipsă de șantiere mari din cauza subfinanțării, însă a avertizat că fără aceste investiții orașul va rămâne mult în urmă. El a precizat că liniile de tramvai au o vechime de peste jumătate de secol, iar dacă nu se intervine acum, există riscul ca tramvaiele să nu mai poată circula deloc.

Primarul a recunoscut că următorii doi-trei ani nu vor fi confortabili pentru cetățeni, dar a insistat că este corect ca aceste lucrări să fie finalizate pentru a ajunge la un transport civilizat. El a dezvăluit că a negociat intens cu băncile timp de trei luni pentru a obține cofinanțarea necesară, deoarece fondurile europene nu acoperă toate cheltuielile.

„În următorii doi – trei ani nu o să fie foarte confortabil, dar este corect să ducem aceste lucrări la capăt. Pentru aceste şantiere nu ajung banii europeni. Am stat trei luni – nu am făcut altceva decât să vorbesc cu băncile, să obţinem cofinanţare. Suntem atât de în urmă cu infrastructura, încât trebuie să ne suportaţi, generaţia noastră de primari, cu şantiere. Dar, după trei – patru ani, nu vor mai fi probleme. O să călătorim civilizat. Se strică tramvaiele, pentru că liniile sunt varză. Se strică tramvaiele în fiecare zi”, a explicat edilul general al Capitalei.

În final, Ciprian Ciucu a argumentat că a ales să pornească toate șantierele simultan pentru a nu pierde finanțarea europeană, chiar dacă acest lucru îi va atrage critici din partea șoferilor.

El a arătat că proiectele nu vizează doar șinele, ci și modernizarea utilităților de sub acestea, fiind singura cale pentru ca, după finalizarea lucrărilor, tramvaiele să nu se mai defecteze zilnic din cauza infrastructurii precare.

„Sunt atât de întârziate, încât am avut de luat două decizii: să le etapizăm şi să asumăm pierderea proiectelor şi a banilor sau să îmi asum toate înjurăturile din partea şoferilor şi să iau decizia corectă. Să le dăm drumul la toate odată, pentru că aceste şantiere nu presupun doar lucrări la liniile de tramvai, care sunt mai simple, presupun lucrări de utilităţi, apă – canal, devieri de reţele, Termoenergetica, iluminat, gaze şi aşa mai departe. Şi, pentru a mă asigura că în următorii doi ani vor fi finalizate, am considerat că este corect să avem aceste şantiere începute, să poată fi finalizate la timp”, a încheiat Ciprian Ciucu.