Ministrul demisionar al Sănătății, Alexandru Rogobete, a spus că pacienții cu boli cronice din programele naționale și cei care fac tratamente în spitalizare de zi nu vor mai fi afectați de regula prin care prima zi de concediu medical nu era plătită. Această schimbare a fost aprobată de Parlament.

El a explicat, într-o conferință de presă, că la început a considerat că ar fi greșit, atât uman, cât și administrativ, să nu existe excepții de la această regulă. A menționat că au fost respinse propuneri de excepții pentru pacienții cu cancer și pentru cei cu accidente vasculare cerebrale, iar o ordonanță de urgență care încerca să corecteze situația nu a fost acceptată.

Rogobete a mai spus că, din acest motiv, a considerat că dialogul instituțional nu mai funcționează bine și că unele măsuri nu pot fi aplicate la fel în toate situațiile. El a adăugat că bugetul sănătății trebuie folosit mai eficient, chiar dacă nu este mărit, și a dat ca exemplu introducerea a 93 de medicamente noi fără fonduri suplimentare. Totuși, a precizat că reducerile de buget făcute doar contabil nu sunt potrivite în domeniul sănătății.

El a explicat că a apelat la Parlament, care a preluat textul propus de Ministerul Sănătății și l-a adoptat. Astfel, măsura a fost aprobată și va intra în vigoare, iar pacienții cronici și cei internați pentru tratamente de zi vor fi exceptați de la neplata primei zile de concediu medical.

„Vorbesc de prima zi de concediu medical neplătită, unde la început am spus foarte clar că a nu introduce excepţii în această măsură este incorect în primul rând şi administrativ şi uman. Au fost refuzate ferm toate aceste excepţii pentru pacienţii cu cancer, pentru cei cu urgenţe AVC. Am făcut o ordonanţă de urgenţă care să corecteze la scurt timp după ce au apărut aceste nedreptăţi, însă ea fost refuzată ferm. De aici vă spun că dialogul nu mai exista, iar conceptul că anumite măsuri trebuie nuanţate, pentru că nu pot fi aplicate în toate domeniile de sus până jos în mod egal. Sănătate mai bună cu 10% mai puţin nu se poate. În interiorul bugetului din sănătate, da, pot redirecţiona fondurile astfel încât să fie mai eficient şi am făcut asta. Drept dovadă am introdus 93 de medicamente, n-am primit bani în plus pentru asta. Am ştiut şi am coordonat astfel încât lucrurile să meargă în această direcţie, dar un buget mai mic sau tăieri de astea contabile, doar ca Excel-ul cuiva să arate bine, nu se pot aplica în sănătate din păcate. La fel şi cu concediile medicale. Şi atunci am apelat la Parlament, pentru că până la urmă şi aici apropo de ruptura dialogului, de foarte multe ori ministerele sau guvernul au luat locul Parlamentului. Asta nu este, dacă doriţi, nici constituţional, nici democratic. Şi am apelat la Parlament. Şi prin Parlament. Parlamentul a preluat tot textul din ordonanţa de urgenţă scrisă de Ministerul Sănătăţii şi, nu vreau să greşesc, săptămâna aceasta, acum câteva zile, a fost aprobat în plenul Camerei Deputaţilor, drept pentru care măsura va fi în vigoare şi toţi pacienţii cronici aflaţi în programele naţionale, pacienţii care beneficiază de spitalizare de zi vor fi exceptaţi de la neplata primei zile de concediu medical”, a declarat Rogobete.

Miniștrii Partidului Social Democrat (PSD) și-au depus oficial demisiile la Palatul Victoria, după ședința de guvern de joi, 23 aprilie 2026. Decizia confirmă ieșirea PSD din coaliția de guvernare și deschide o perioadă de interimat, urmată de negocieri politice pentru formarea unui nou Executiv.

Miniștrii PSD au ajuns la Guvern în jurul orei 14:00, cu documentele de demisie deja semnate, punând în aplicare hotărârea luată la nivelul conducerii partidului. Acest pas marchează finalul tensiunilor din coaliție și retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. PSD a transmis că, odată cu depunerea demisiilor, premierul nu mai beneficiază de sprijinul unei majorități parlamentare. În viziunea social-democraților, această situație ridică probleme de legitimitate politică pentru actualul Guvern.

PSD a susținut că funcționarea unui executiv fără o majoritate stabilă în Parlament reprezintă un risc, mai ales în contextul economic actual, marcat de inflație și presiuni asupra bugetului public. Social-democrații au invocat și principiul constituțional al reprezentării voinței majorității parlamentare rezultate din alegeri. PSD a justificat retragerea prin evoluții economice negative, precum creșterea inflației, scăderea consumului și încetinirea producției. Formațiunea a considerat că aceste probleme impun o schimbare de direcție la nivel guvernamental.

Totodată, PSD a precizat că decizia nu reprezintă o renunțare la responsabilitatea guvernării, ci începutul unei schimbări politice cerute de o parte importantă a cetățenilor. Social-democrații au afirmat că menținerea aceleiași direcții ar fi fost o alegere greșită în contextul economic și geopolitic actual.

Formațiunea a transmis că este deschisă participării la formarea unui nou Guvern cu orientare pro-europeană, alături de alte partide parlamentare. PSD nu exclude susținerea unui premier politic sau tehnocrat, cu condiția existenței unei majorități stabile și a unei guvernări eficiente.

Până la instalarea unui nou Executiv, miniștrii demisionari își păstrează atribuțiile administrative, însă nu mai participă la ședințele de Guvern. Conducerea interimară a ministerelor este preluată temporar de secretari de stat desemnați de celelalte formațiuni din coaliție.