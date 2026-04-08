Premierul Ilie Bolojan spune că autoritățile române încearcă să obțină sprijin din partea Comisiei Europene și să demareze negocieri directe cu Pfizer. Ministrul Sănătății și ministrul Finanțelor lucrează împreună pentru declanșarea acestor discuții și urmează să se deplaseze în Statele Unite ale Americii pentru a purta negocieri.

În paralel, se ia în calcul identificarea unei formule prin care anumite formalități să fie suspendate pe durata negocierilor, precum și utilizarea unui mecanism de recurs care va fi analizat împreună cu echipa de avocați implicată în acest caz.

Premierul a reacționat și după pierderea procesului intentat de România împotriva Pfizer, în urma căruia instanța a obligat statul la plata unei sume de peste trei miliarde de lei. Acesta a subliniat necesitatea deschiderii rapide a negocierilor pentru eșalonarea plății, astfel încât impactul financiar asupra bugetului de stat să fie gestionat cât mai eficient.

„Suntem în situația în care ministrul Sănătății și cel de Finanțe lucrează, pe de o parte, pentru a declanșa negocierile cu firma Pfizer și se vor deplasa în SUA pentru acest lucru. Ar fi bine să găsim o formulă în care anumite formalități să fie stopate pe perioada negocierilor și să găsim o formulă pe baza unui recurs, care se va discuta cu echipa de avocați. Noi vom căuta și un sprijin din partea Comisiei Europene. După discuțiile pe care ministrul de Finanțe și cel al Sănătății le vor avea”, a declarat Ilie Bolojan la Europa FM.

În declarațiile sale, premierul a menționat că, în perioada imediat următoare, autoritățile trebuie să ia legătura cu reprezentanții Pfizer pentru a începe negocierile, a încerca blocarea acumulării dobânzilor și a identifica o soluție pentru plata eșalonată a datoriei. Totodată, Guvernul se consultă cu echipa de avocați, având în vedere că o situație similară se regăsește și în cazul Poloniei, unde procesele conexate au avut același rezultat nefavorabil.

„Ceea ce trebuie să facem cât mai repede posibil, în zilele următoare, este să luăm legătura cu firma Pfizer, să începem o negociere, să blocăm plata dobânzilor și să vedem care este modalitatea prin care putem găsi o formulă ca această plată să se facă într-o manieră eșalonată. Ne consultăm cu echipa de avocați, pentru că în această situație este și Polonia, într-o situație identică cu noi. În aceea zi am avut două procese conexate, România și Polonia, și și Polonia au pierdut, deci ne consultăm cu privire la ceea ce este de făcut în perioada următoare”, a mai spus Bolojan.

Ilie Bolojan a precizat că acest context reflectă consecințele unor decizii luate anterior, apreciind că acestea au fost insuficient fundamentate. În opinia sa, au fost comandate mai multe doze de vaccin decât era necesar, fiind vorba de peste 100 de milioane de doze, un volum semnificativ mai mare decât populația României. De asemenea, a fost evidențiat faptul că România nu a reușit să vândă dozele în surplus atunci când exista această posibilitate și nici să renegocieze contractele la momentul oportun, așa cum au procedat alte state.

„Fără să cunosc toate detaliile, în mod cert am comandat prea multe doze față de câte aveam nevoie. Înțeleg că au fost peste 100 de milioane de doze, ceea ce este mult mai mult decât populația țării noastre. Nu le-am vândut atunci când încă mai putem vinde din ele sau rezolva anumite probleme. Nu am renegociat cu această companie imediat când lucrurile erau calde, cum au reușit să facă alte țări. Și din păcate nu am evoluat nici în acești ani și am ajuns în această situație. Deci e un cumul de responsabilități”, a conchis acesta.

Premierul a mai solicitat Ministerului Finanțelor și Ministerului Sănătății să prezinte o cronologie clară a deciziilor care au condus la această situație, pentru ca societatea civilă să poată înțelege mai bine contextul și responsabilitățile implicate. Potrivit acestuia, situația actuală este rezultatul unui cumul de factori și decizii care, în timp, au condus la obligațiile financiare pe care România trebuie să le gestioneze în prezent.

