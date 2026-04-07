Alecu Racoviceanu, Octavian Hoandră și Sorin Ovidiu Bălan au discutat în podcastul difuzat, marți, pe evz.ro și pe canalul de YouTube Hai România, despre afacerea vaccinurilor Pfizer. Care a dat României o gaură de peste 600 de milioane de euro, bani pe care statul trebuie să-i achite către marele producător farmaceutic.

Jurnalistul Alecu Racoviceanu consideră că numărul exorbitant de doze comandate nu a avut nicio legătură cu necesitățile medicale reale ale populației, ci a fost rezultatul direct al influenței exercitate de oficialii de la Bruxelles. Acesta a subliniat disproporția uriașă dintre consumul real și stocurile contractate.

„Scandalul ăsta are legătură cu nesimțirea de a cumpăra 10 doze de cap de cetățean furajat. În condițiile în care două doze, trei doze, deja până și specialiștii lor spuneau că sunt de ajuns. Scandalul ăsta are legătură cu lăcomia, numai cu lăcomia, cu nimic altceva”, a afirmat Racoviceanu în timpul emisiunii.

Octavian Hoandră a mers mai departe, încadrând afacerea Pfizer într-un tipar mai larg de decizii economice controversate impuse de Uniunea Europeană.

Jurnalistul a comparat mecanismul achiziției de vaccinuri cu restricțiile impuse prin politicile verzi, ambele având ca scop final profitul unor entități cu mare influență la Bruxelles.

„Aici e o afacere foarte murdară și asta aparține Bruxelles-ului. În forma ei cea mi de vârf. Deci acolo s-a întâmplat o mizerie, ca și cu Green Deal-ul, cineva trebuia să câștige niște bani. Și s-a făcut tot ce trebuie. Alt gen de lockdown cu asta cu benzina e aceeași chestie. Că plătim banii, că nu-i plătim, toată țara s-a distrus”, a explicat Hoandră.

Un punct fierbinte al dezbaterii l-a reprezentat responsabilitatea politică internă.

Sorin Ovidiu Bălan a criticat dur strategia celor de la USR, partid care a deținut portofoliul Sănătății prin Vlad Voiculescu în perioada semnării contractelor, dar care acum încearcă să mute vina către Alexandru Rafila, și el, fost ministru al Sănătății.