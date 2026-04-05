Viktor Orban atrage atenția că situația energetică din Europa se degradează rapid și necesită reacții imediate din partea liderilor europeni. Declarațiile sale indică o accelerare a riscurilor asociate cu lipsa resurselor și cu presiunile asupra piețelor energetice.

Prim-ministrul ungar a transmis public, printr-un mesaj ferm, că evoluțiile recente indică apropierea unei crize de proporții.

„O criză energetică serioasă se apropie, accelerându-se zi de zi”, a anunțat Viktor Orban pe pagina sa de socializare.

Acesta a subliniat în mod explicit impactul economic major pe care îl poate avea această situație asupra întregului continent.

„Economia europeană este amenințată de penuria de energie și, ca rezultat, de creșterea prețurilor. În această dimineață, am discutat acțiunile noastre cu prim-ministrul Robert Fico”.

Mesajul liderului de la Budapesta vine într-un context tensionat, în care mai multe state membre ale Uniunii Europene se confruntă deja cu dificultăți în asigurarea resurselor energetice suficiente pentru sezonul următor.

În evaluarea făcută de Viktor Orban, riscul nu mai este unul ipotetic, ci unul iminent, care poate afecta direct stabilitatea economică a Uniunii Europene. Oficialul ungar insistă asupra necesității unor acțiuni rapide și coordonate.

Acesta a detaliat măsurile pe care le consideră esențiale pentru a evita o criză profundă.

„Economia europeană este amenințată de o penurie de energie și, ca urmare, de creșterea prețurilor. Pericolul este iminent, iar această amenințare care se apropie poate fi evitată doar dacă Uniunea Europeană reumple rezervele de petrol și gaze din toate direcțiile posibile, din toate sursele posibile, în cele mai mari cantități posibile și cât mai rapid posibil”, a spus prim-ministrul în înregistrare.

În plus, Viktor Orban a accentuat presiunea asupra instituțiilor europene, considerând că timpul este un factor critic. El a afirmat că fiecare zi pierdută agravează riscurile, ceea ce impune intervenții imediate la nivel politic și economic.

Un punct central al poziției sale îl reprezintă și infrastructura energetică din regiune. Premierul ungar a subliniat că Bruxelles-ul ar trebui să exercite presiuni asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski pentru a redeschide conducta de petrol Friendship, un element strategic pentru aprovizionarea mai multor state europene.

Semnalele de alarmă trase de Viktor Orban sunt susținute parțial și de oficiali europeni, însă fără o modificare clară a direcției politice privind sancțiunile energetice.

Comisarul european pentru Energie, Dan Jorgensen, a recunoscut într-un interviu acordat publicației Financial Times că există riscul unei crize energetice majore. Declarația confirmă temerile exprimate de liderii din Europa Centrală și de Est.

Cu toate acestea, poziția Bruxelles-ului rămâne fermă în privința menținerii sancțiunilor, chiar dacă acestea influențează indirect disponibilitatea resurselor energetice. Această abordare creează tensiuni între statele membre, unele dintre ele solicitând soluții pragmatice pentru asigurarea securității energetice.

Diferențele de viziune dintre liderii europeni reflectă complexitatea situației actuale, în care considerentele geopolitice se intersectează cu nevoile economice urgente. În acest context, avertismentul lansat de Viktor Orban evidențiază presiunea crescândă asupra Uniunii Europene de a găsi un echilibru între strategia politică și necesitățile energetice imediate.