Președintele Nicușor Dan pregătește o nouă rundă de consultări informale și politice la Palatul Cotroceni, într-un moment în care scena politică este marcată de blocaj instituțional după retragerea PSD din coaliția de guvernare.

Demisia miniștrilor social-democrați a generat un dezechilibru major în Executiv, iar lipsa unei majorități parlamentare funcționale a amplificat tensiunile dintre partidele politice.

Potrivit informațiilor politice disponibile, liderii PSD, PNL, USR și UDMR ar urma să fie invitați din nou la discuții la începutul săptămânii viitoare, într-un efort de relansare a dialogului interpartinic.

Noile consultări sunt programate într-un interval sensibil, înaintea unei deplasări externe a șefului statului, programată pentru 27 aprilie. Acest detaliu crește presiunea pentru identificarea unei formule de compromis care să permită stabilizarea guvernării.

Primele discuții de la Cotroceni nu au condus la un acord concret, însă au avut rolul de a reduce parțial nivelul de conflict public dintre partide.

Criza politică a escaladat după ce miniștrii PSD și-au depus demisiile, documentele fiind deja înregistrate la Administrația Prezidențială.

În prezent, Guvernul funcționează într-o formulă minoritară, sprijinit de PNL, USR, UDMR și grupul minorităților naționale, fără o susținere stabilă în Parlament.

Această configurație reduce semnificativ capacitatea Executivului de a adopta reforme sau măsuri legislative fără riscul blocajelor parlamentare.

Una dintre variantele analizate în prezent este formarea unui guvern minoritar, susținut punctual în Parlament pentru proiecte esențiale.

Această soluție este considerată o variantă de compromis în condițiile lipsei unei majorități clare.

Reprezentanți ai USR au transmis că sunt dispuși să ia în calcul un astfel de scenariu, însă recunosc dificultatea construirii unei susțineri parlamentare stabile. În discuții a fost menționată inclusiv posibilitatea atragerii unor parlamentari neafiliați sau a unor sprijinuri punctuale din afara structurilor politice principale.

În același timp, este exclusă cooperarea formală cu AUR ca partid, deși rămâne deschisă discuția privind susținerea individuală a unor parlamentari.

UDMR a avansat, de asemenea, varianta unui Executiv format din PNL, USR, UDMR și minorități naționale, cu sprijin punctual în Parlament.