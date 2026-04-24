Fostul ministru al Muncii, Marius Budăi, a scris pe Facebook, vineri, 24 aprilie 2026, că așa-numita „reducere a deficitului” nu ar reprezenta rezultatul unor reforme reale, ci consecința sărăcirii populației și a unor măsuri de austeritate. El a susținut că deficitul ar fi scăzut prin tăieri de salarii, înghețarea pensiilor, reducerea alocațiilor și creșterea taxelor și impozitelor, în timp ce mediul de afaceri românesc ar fi fost afectat, iar corporațiile străine ar fi fost avantaje.

Budăi a afirmat și că o parte din „îmbunătățirea” indicatorilor ar proveni din artificii contabile, precum reducerea investițiilor publice și reinterpretarea unor fonduri din PNRR, ceea ce ar fi condus la o cosmetizare a deficitului. El a susținut că, fără aceste ajustări, deficitul real din 2025 ar fi fost apropiat de cel din 2024, ceea ce, în opinia sa, ar indica lipsa unui progres real.

El a comparat politicile economice din cei doi ani, afirmând că în 2024 ar fi avut loc creșteri de pensii și salarii, facilități fiscale și investiții publice mai mari, fără majorări de TVA sau alte taxe, în timp ce în 2025 ar fi predominat măsurile de austeritate și presiunea fiscală. El a susținut că efectele acestor politici ar fi fost resimțite de mai multe categorii sociale vulnerabile, precum pensionari, familii, antreprenori, persoane cu dizabilități și veterani, care ar fi suportat costurile ajustărilor bugetare.

Budăi a comentat și declarațiile privind deficitul din primele luni ale anului 2026, afirmând că acestea ar fi înșelătoare, întrucât ar fi fost influențate de lipsa unui buget aprobat și de amânarea unor plăți. El a concluzionat că ceea ce este prezentat drept performanță ar reprezenta, în opinia sa, mai degrabă amânarea problemelor și cosmetizarea cifrelor, în detrimentul populației.

„Operația a reușit. Pacientul este mort.

Domnul Ilie Bolojan bate toba: ”Am redus deficitul!” Aplauze, confetti, poze pentru presă.

Dar să vedem ce se ascunde în spatele acestei ”performanțe”. Deficitul nu a scăzut pentru că s-au făcut reforme. A scăzut pentru că au sărăcit oamenii. Simplu, brutal, cinic.

Marea ”performanță” constă în salarii tăiate, pensii înghețate, alocații pentru copii tăiate, taxe și impozite majorate. Au fost striviți antreprenorii români, în timp ce corporațiile străine au răsuflat ușurate. Și când tot nu le-au ieșit cifrele, au trecut la scamatorii contabile: 12 miliarde de lei tăiate din investiții publice – adică drumuri nefăcute, spitale neîncepute, școli amânate până la calendele grecești – plus un artificiu de manual de prestidigitație financiară: au transformat împrumuturile din PNRR în granturi, pe hârtie, și hop! – încă 0,6% din PIB ”câștigat” din pix.

Fără aceste manevre de iluzionism contabil, deficitul real în 2025 ar fi fost 9,14% din PIB. Adică aproape identic cu 2024, când era 9,3%. Cu alte cuvinte: zero progres real. Zero.

Același deficit, două lumi diferite!

În 2024, cu aproximativ același deficit, s-au mărit pensiile de două ori, s-au scutit de taxe pensiile până la 3.000 de lei, s-au crescut salariile profesorilor, s-au realizat cele mai mari investiții publice de până atunci, nu s-a majorat TVA și accize, nu s-au crescut taxe la firme, nu s-a pus CASS la pensii, la mame sau la veterani de război, nu s-au impus taxe persoanelor cu dizabilități. În 2025, același deficit a produs sărăcie, taxe și iluzionism contabil. Diferența? Nu matematica. Voința politică și empatia față de om.

Dar cine a plătit prețul acestui număr cosmetizat?

– Părinții și bunicii noștri care au așteptat toată iarna o mărire ce nu a mai venit.

– Gravida căreia i-au tăiat indemnizația.

– Meșterul, constructorul, fermierul – cu facturile la stat amânate, cu banii blocați, cu firma la un pas de colaps.

– Persoana cu dizabilități, pusă să dovedească de una singură că statului îi mai pasă.

– Veteranul de război, tratat ca o linie bugetară incomodă.

– Familia obișnuită, prinsă la mijloc între chirii, facturi și salarii înghețate.

Și, pentru că nimic nu este complet fără un strop de circ, acum ne spun că deficitul pe primele două luni din 2026 este ”la jumătate față de anul trecut”. Bravo! Numai că în primele două luni România nu a avut buget aprobat. Fiecare primărie, fiecare spital, fiecare școală a funcționat cu 1/12 din bugetul anului trecut, adică în regim de avarie curată. Nicio investiție. Nicio cheltuială în plus. Și cu cel puțin 0,8% din PIB în plăți amânate – facturi către constructori, despăgubiri, compensări la energie – care vor trebui plătite tot de undeva, tot de cineva.

Asta nu se cheamă performanță. Se cheamă amânare mascată în victorie.

Domnul Ilie Bolojan a descoperit formula magică: sărăcești populația, cosmetizezi cifrele și te declari erou. Alege cifra în locul omului. Alege raportul frumos în locul vieții trăite. Alege să taie din carnea celor mulți pentru a hrăni un grafic rece – prezentat, cu emfază, ca o mare victorie.

Noi nu uităm cine a plătit nota de plată a acestei ”reușite””, este mesajul lui Budăi.

În opinia sa, atunci când unei guvernări îi pasă cu adevărat, aceasta schimbă ceea ce nu funcționează. El a mai scris pe rețelele sociale cu două zile în urmă că premierul Ilie Bolojan i-ar fi acuzat pe social-democrați de „dezertare”, însă a respins această acuzație, susținând că adevărata dezertare ar însemna abandonarea oamenilor, lucru pe care partidul său ar susține că nu îl face.

Budăi a precizat că formațiunea sa recunoaște că a greșit și că rezultatul alegerilor a transmis un mesaj pe care l-au înțeles. El a spus că nu s-au retras în opoziție pentru a critica din exterior, ci au rămas la guvernare, într-o coaliție dificilă, încercând să contribuie la soluții, subliniind că responsabilitatea implică și asumarea faptului că anumite politici nu mai funcționează.

El a susținut că actualul mod de guvernare ar fi eșuat, iar consecințele ar fi suportate de cetățeni. În acest context, a afirmat că dincolo de indicatorii economici se află oameni reali, enumerând categorii sociale precum pensionari, familii tinere, muncitori și antreprenori din orașe mici, despre care a spus că se confruntă cu dificultăți economice și incertitudine.

Potrivit spuselor sale, PSD nu intenționează să părăsească guvernarea și că nu se teme de responsabilitate, afirmând că obiectivul este schimbarea modului în care funcționează executivul. El a menționat că partidul ar fi deschis la formarea unui nou guvern cu majoritate parlamentară legitimă, indiferent dacă premierul ar fi din PNL, un tehnocrat sau din PSD, în funcție de disponibilitatea liberalilor.