Din cuprinsul articolului Legea concediilor medicale, modificată. Anumite categorii de pacienți vor fi exceptate de la neplata primei zile

Camera Deputaților a adoptat miercuri, în calitate de for decizional, un proiect de lege care prevede exceptarea unor categorii de pacienți de la regula privind neplata primei zile de concediu medical. Măsura vizează pacienții cronici, persoanele incluse în programele naționale de sănătate, cei care beneficiază de spitalizare de zi și cazurile de urgențe medico-chirurgicale.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat că, până acum, mulți români erau puși în situația de a alege între a merge bolnavi la muncă sau a pierde venituri, subliniind că acordarea concediului medical reprezintă o formă reală de protecție pentru pacienți.

”Am încercat să corectăm inechitatea generată cu prima zi de concediu medical neplatită, rapid, prin ordonanţă de urgenţă în Guvern. Nu a trecut. Nu am renunţat şi am susţinut proiectul în Parlament. Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaţilor excepţiile propuse de Ministerul Sănătăţii şi care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecţie este şi mai mare”, anunţă, miercuri, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

De la măsura intrată în vigoare la 1 februarie sunt exceptați pacienții cronici, cei incluși în programele naționale de sănătate, persoanele care beneficiază de spitalizare de zi, precum și cazurile de urgențe medico-chirurgicale.

”Pentru mulţi români, acea primă zi însemna o alegere imposibilă: mergi bolnav la muncă sau pierzi bani. Nu e o alegere corectă. Şi nu este un sistem care îşi protejează oamenii. Mulţumesc comisiilor de sănătate şi de muncă din Parlament şi tuturor colegilor parlamentari care au înţeles nevoia de a introduce aceste excepţii pentru plata primei zile de concediu medical. Multumesc şi felicit colegii parlamentari care au preluat excepţiile propuse de Ministerul Sănătăţii în proiectul de lege PL-x 147/2026”, a mai transmis ministrul.

Potrivit lui Rogobete, concediul medical nu ar trebui tratat ca un beneficiu acordat parțial, ci ca o măsură reală de protecție pentru pacient, pentru cei din jur și pentru întregul sistem.

Proiectul de lege adoptat miercuri de Camera Deputaților fusese aprobat anterior și de Senat.