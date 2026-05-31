Schimbare la plata concediilor medicale de mâine, 1 iunie. Nicoleta Pauliuc: Am eliminat o mare nedreptate

Nicoleta Pauliuc a anunțat că, începând cu 1 iunie 2026, bolnavii cronici și oncologici vor beneficia din nou de plata concediului medical încă din prima zi. Modificarea vine după adoptarea unui amendament la OUG nr. 91/2025, aprobat de Parlament și promulgat de președintele României. Potrivit senatorului PNL, măsura elimină o prevedere care reducea indemnizația prin neplata primei zile din fiecare certificat medical. Schimbarea se aplică mai multor categorii de pacienți și persoane aflate în situații medicale speciale.

Senatorul PNL a explicat într-o postare, că amendamentul adoptat corectează ceea ce a numit o nedreptate produsă de prevederile introduse prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025.

Potrivit acesteia, regula generală stabilită prin actul normativ prevedea ca, pentru fiecare certificat de concediu medical emis, prima zi să fie scăzută din indemnizația acordată beneficiarului. În urma amendamentului susținut în Parlament, această diminuare nu va mai fi aplicată anumitor categorii de persoane.

„De mâine, 1 iunie, bolnavilor cronici și oncologici li se va plăti și prima zi de concediu medical. Am eliminat o mare nedreptate. Printr-un amendament la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 91/2025, am redat dreptul bolnavilor cronici și oncologici de a beneficia de concediu medical plătit din prima zi”, a scris Pauliuc.

Conform explicațiilor prezentate de senator, amendamentul adoptat vizează mai multe categorii de persoane aflate în situații medicale care necesită protecție suplimentară din partea statului.

Astfel, nu vor mai fi afectați de reducerea indemnizației pacienții incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv cei diagnosticați cu afecțiuni oncologice. De asemenea, măsura îi privește pe bolnavii cu afecțiuni grave continue reglementate prin Legea nr. 399/2006.

În aceeași categorie sunt incluse concediile medicale acordate pentru sarcină patologică, concediile pentru îngrijirea copilului bolnav, precum și concediile medicale acordate pe perioada spitalizării.

„Concret: regula generală introdusă prin ordonanță prevedea ca, pentru fiecare certificat de concediu medical, prima zi să fie scăzută din indemnizație. Prin amendamentul pe care l-am propus și susținut alături de colegi din mai multe partide, această tăiere NU se mai aplică: ✅ pacienților incluși în Programele Naționale de Sănătate, inclusiv celor oncologici; ✅ bolnavilor cu afecțiuni grave continue, reglementați prin Legea 399/2006; ✅ concediilor pentru sarcină patologică și pentru îngrijirea copilului bolnav; ✅ concediilor medicale acordate în regim de spitalizare”, a precizat Pauliuc.

Senatorul a subliniat că procedura legislativă a fost finalizată, după ce Parlamentul a aprobat amendamentul, iar șeful statului a promulgat legea.

Potrivit acesteia, noile prevederi devin aplicabile începând cu data de 1 iunie 2026, ceea ce înseamnă că persoanele vizate vor beneficia de plata integrală a concediilor medicale acordate în condițiile prevăzute de lege.

În mesajul publicat, Nicoleta Pauliuc a criticat prevederea care afecta pacienții cu boli grave și a susținut că aceștia nu ar trebui să suporte pierderi financiare generate de durata tratamentelor sau de caracterul cronic al afecțiunilor.

„Parlamentul a aprobat acest amendament, iar Președintele României a promulgat legea, cu aplicabilitate din 1 iunie 2026. Este inadmisibil ca un om care se luptă pentru viața lui să fie penalizat financiar de propriul stat pentru că boala nu se vindecă într-o singură lună. Este inadmisibil ca un pacient care își face tratamentul prescris de medic să fie tratat, administrativ, ca un suspect de abuz”, a afirmat Pauliuc.

În același mesaj, senatorul PNL a declarat că și-a asumat susținerea acestei modificări după discuțiile purtate cu organizațiile care reprezintă pacienții și a mulțumit celor care au sprijinit inițiativa legislativă.