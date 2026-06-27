Se pregătește o schimbare la concediul medical. Cine va putea beneficia în plus

Persoanele diagnosticate cu cancer ar putea beneficia de un sprijin suplimentar în timpul parcursului medical, dacă un proiect legislativ depus recent în Parlament va fi adoptat. Inițiativa propune extinderea drepturilor acordate însoțitorilor pacienților oncologici majori, astfel încât aceștia să poată primi concediu medical și indemnizație inclusiv atunci când îi însoțesc la investigațiile medicale, nu doar la tratamente sau intervenții chirurgicale.

Propunerea legislativă a fost înregistrată în această săptămână la Senat și vizează modificarea articolului 30¹ din Ordonanța de Urgență nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate.

În prezent, măsura este doar un proiect de lege și nu produce efecte juridice. Pentru a intra în vigoare, aceasta trebuie să fie adoptată de Parlament, promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Legislația aflată acum în vigoare permite acordarea concediului și indemnizației persoanei care însoțește un pacient oncologic major doar în situațiile în care acesta urmează intervenții chirurgicale sau tratamente prescrise de medicul specialist.

Noul proiect de lege extinde această facilitate și pentru perioada în care pacientul merge la investigații medicale.

Dacă modificarea va fi aprobată, persoana desemnată de pacient va putea beneficia de concediu medical și indemnizație atunci când îl însoțește la examinări necesare pentru diagnostic, monitorizarea bolii sau evaluarea eficienței tratamentului.

Potrivit proiectului, dreptul va fi acordat doar la solicitarea pacientului și pe baza recomandării medicului curant.

Inițiativa stabilește și modul în care va putea fi exercitat acest drept.

Pacientul va trebui să își exprime acordul pentru o singură persoană care să îl însoțească, iar concediul va putea fi acordat pentru fiecare zi în care sunt efectuate investigații, tratamente sau intervenții chirurgicale recomandate de medicul specialist.

Astfel, proiectul urmărește să ofere un sprijin constant pacienților oncologici pe întreg parcursul tratamentului, nu doar în etapele considerate până acum de legislație.

În expunerea de motive, inițiatorii arată că actualele prevederi nu acoperă toate etapele prin care trece un bolnav de cancer.

Potrivit acestora, investigațiile medicale reprezintă o componentă esențială a tratamentului oncologic, fiind necesare atât pentru stabilirea diagnosticului, cât și pentru monitorizarea evoluției bolii și adaptarea terapiei.

Parlamentarii subliniază că aceste investigații presupun, de multe ori, deplasări repetate către centre medicale, perioade lungi de așteptare și o stare accentuată de vulnerabilitate fizică și psihică pentru pacient.

În aceste condiții, prezența unei persoane apropiate poate avea un rol important atât în sprijinul emoțional al bolnavului, cât și în desfășurarea procedurilor medicale.

În prezent, Legea nr. 24/2022 permite acordarea concediului medical pentru îngrijirea bolnavilor de cancer.

Acest concediu poate avea o durată de cel mult 45 de zile calendaristice într-un an și este acordat persoanelor care au realizat un stagiu minim de cotizare de cel puțin șase luni în ultimele 12 luni.

Indemnizația aferentă concediului medical este de 85% din media veniturilor brute lunare realizate în ultimele șase luni din perioada care constituie stagiul de cotizare.

Suma este suportată din bugetul statului, prin sistemul asigurărilor sociale de sănătate.

Inițiativa legislativă este susținută de mai mulți parlamentari din partea USR, trei deputați SOS și un deputat PNL.

În perioada următoare, proiectul va intra în dezbaterea Senatului, prima Cameră sesizată. Ulterior, acesta va trebui analizat și votat de Camera Deputaților, care este for decizional.

Abia după adoptarea de către Parlament, promulgarea de către președintele României și publicarea în Monitorul Oficial noile prevederi vor putea produce efecte.

Până atunci, regulile aflate în vigoare rămân neschimbate, iar concediul medical pentru însoțirea unui pacient oncologic major poate fi acordat doar în condițiile prevăzute de legislația actuală.