Premierul Ilie Bolojan dă asigurări că afirmațiile unor politicieni din ultima perioadă despre un „plan” de a vinde companii de stat, inclusiv unele profitabile, nu sunt adevărate.

El a explicat la Europa FM că informațiile apărute se bazează pe o prezentare din ședința de guvern despre situația companiilor de stat: unele ar putea ajunge în faliment, altele ar putea fi redresate, iar pentru unele se ia în calcul vânzarea unor pachete minoritare de acțiuni. A mai spus că una dintre soluții pentru creșterea performanței ar putea fi listarea la bursă, dar efectele s-ar vedea abia după aproximativ un an. A menționat că printre companii ar putea fi și Hidroelectrica, dar că nu are lista completă.

Bolojan a mai spus că vânzarea de acțiuni poate aduce bani care apoi ar fi reinvestiți. A dat ca exemplu producția de energie de la barajele hidroelectrice, unde ziua energia se vinde ieftin, iar seara prețul crește mult. În opinia sa, dacă ar exista sisteme de stocare cu baterii, energia ar putea fi vândută la prețuri mai bune, iar costul general al energiei ar putea scădea.

Separat, premierul a respins și acuzațiile potrivit cărora nu ar fi fost plătite lucrările de construcții, inclusiv prin programul Anghel Saligny. El a spus că aceste afirmații nu sunt reale și că facturile au fost achitate la zi, chiar dacă unele plăți au fost făcute după o perioadă mai lungă.

„O astfel de afirmație se bazează pe o informare, repet o informare, ce a fost prezentată în ședința de Guvern legată de companiile din România, care ar putea să intre în faliment, care dintre ele ar putea îmbunătăți activitatea sau o altă metodă de a vinde pachete de acțiuni minoritar. Cred că una dintre metodele performanța companiilor poate fi îmbunătățită prin listarea la Bursă. Chiar dacă se va decide asta, rezultatele se pot vedea peste un an. Cred că este și Hidroelectrica în listă, nu știu acum toate companiile. Când vinzi acțiuni, îți faci un capital pe care poți să-l investești. De exemplu, la barajele care sunt pe râuri, între 12 și 17 tot ce se uzinează se pierde și ajunge să se vândă cu câțiva lei. În timp ce seara prețul energiei electrice crește, ajungând la câteva sute de lei. Dacă s-ar pune zone de baterii, seara ar putea vinde cu prețuri mai bune. Ar cădea prețul la energie mult mai mult”, a declarat Bolojan. „Este o afirmație care nu se bazează pe realitate. facturile pe construcțiiau fost achitate după mulți ani la zi”, a răspuns Bolojan la acuzațiile că nu s-au plătit banii pentru lucrările efectuate, inclusiv prin Programul Anghel Saligny.

