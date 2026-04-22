Compania a demarat unul dintre cele mai importante proiecte din portofoliu, care presupune instalarea unei capacități de stocare de 64 MW și 256 MWh. Valoarea totală estimată a investiției se ridică la aproximativ 310 milioane lei.

Este cel mai mare proiect de acest tip dezvoltat până acum de Hidroelectrica, marcând o etapă importantă în adaptarea sistemului energetic la noile cerințe generate de creșterea producției din surse regenerabile.

Contractul semnat miercuri prevede o finanțare nerambursabilă de 43,3 milioane lei, obținută prin Fondul pentru Modernizare, mecanism european destinat susținerii tranziției energetice.

Hidrocentralele de la Porțile de Fier I și Porțile de Fier II au un rol esențial în producția de energie din România.

La un moment de consum ridicat (ora 19:15), aproape jumătate din producția națională de electricitate provenea din hidrocentrale, respectiv 2.250 MW din totalul de 4.952 MW, cea mai mare parte fiind generată de aceste două unități.

Pe termen lung, cele două hidrocentrale asigură între 10% și 15% din producția totală de energie a țării și peste 40% din energia hidro livrată în Sistemul Electroenergetic Național.

Reprezentanții companiei subliniază importanța investiției pentru echilibrarea sistemului energetic.

„Finanțarea pentru proiectul de la Porțile de Fier II ne permite să facem un pas firesc către un sistem energetic mai flexibil și mai corect balansat. Stocarea energiei nu mai este o opțiune, ci o necesitate, mai ales într-un context în care producția din surse regenerabile este tot mai mare, crescând totodată necesarul de servicii de echilibrare. Ne concentrăm pe soluții care folosesc inteligent ceea ce avem deja – infrastructura hidro – și o completăm cu tehnologii moderne, astfel încât să putem livra energie atunci când este cu adevărat nevoie. În același timp, aceste investiții ne ajută să creștem eficiența și să valorificăm mai bine fiecare MWh produs”, a declarat Bogdan Badea.

Compania urmărește dezvoltarea unor proiecte de tip hibrid, care combină producția hidro cu soluții de stocare și alte surse regenerabile.

Această abordare permite:

creșterea flexibilității sistemului

utilizarea mai eficientă a infrastructurii existente

optimizarea valorificării energiei produse

În același timp, investițiile contribuie la stabilitatea și echilibrul Sistemului Electroenergetic Național.

Hidroelectrica este cel mai mare producător de energie electrică din surse regenerabile din România și unul dintre cei mai importanți jucători din Europa de Sud-Est.

Compania operează un portofoliu de peste 6,3 GW capacitate instalată în hidrocentrale, la care se adaugă parcul eolian de la Crucea Wind Farm.

Recent, Hidroelectrica a depășit o capitalizare de piață de 70 de miliarde lei, un nivel record pentru Bursa de Valori București.