PSD a transmis un semnal politic clar privind viitorul guvernării, indicând că retragerea sprijinului pentru premierul Ilie Bolojan este iminentă. În acest context, partidul condiționează menținerea actualei formule de guvernare de schimbarea șefului Executivului.

Senatorul Daniel Zamfir a precizat la RFI că o moțiune de cenzură rămâne o opțiune concretă, dacă premierul nu își asumă plecarea din funcție.

„Ne așteptăm la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan”, spune liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir.

Acesta a detaliat că poziția partidului a fost exprimată constant în ultimele săptămâni, inclusiv după întâlnirile interne.

„Așa cum au fost discuțiile în partid și au fost și publice până la urmă, că după fiecare întâlnire regională, președintele Sorin Grindeanu a spus public: nu dorim continuarea cu Ilie Bolojan. Deci practic, ne așteptăm la retragerea sprijinului politic lui Ilie Bolojan”, spune Daniel Zamfir.

În același registru, liderul PSD a explicat scenariul instituțional care ar putea urma.

„Vor urma niște consultări la Cotroceni, unde președintele României, ca mediator, cred că are capacitatea să pună la masă pe toți cei care… vorbesc de forțele proeuropene, ca să poată să continue guvernarea. În orice democrație consolidată sau mai puțin consolidată, cum e la noi, se întâmplă așa: atunci când un Guvern își pierde sprijinul politic sau un prim-ministru care își pierde sprijinul politic pleacă acasă (…). Sigur, poți să nu vrei să pleci acasă și anume să rămâi cu un Guvern minoritar. Asta înseamnă cu adevărat adâncirea unei crize, pentru că un Guvern minoritar poate să reziste atunci când cineva din Parlament, un partid în Parlament, te susține. Or noi categoric, am anunțat și vă asigur că așa va fi, nu vom susține un Guvern minoritar (…). Și ca să anticipez o întrebare a dvs., vă asigur că PSD nu va face nici Guvern cu AUR”.

Senatorul a susținut că problema nu este una personală, ci ține de direcția politică a Executivului.

„De ce excludeți varianta ca această coaliție să continue, dar fără Ilie Bolojan prim-ministru? Nu avem noi o problemă personală cu Ilie Bolojan. Opt din zece români cred că România se îndreaptă într-o direcție greșită (…). În aceste condiții, trebuie să schimbăm ceva, trebuie să schimbăm direcția, trebuie să schimbăm pilotul. Asta nu înseamnă că dăm jos tot echipajul din avion și toți pasagerii. Am schimbat pilotul, care și-a impus niște reguli, este un om extrem de încăpățânat, care dorește să se facă doar cum vrea domnia sa”.

El a continuat critica folosind aceeași metaforă:

„Păi, în mod sigur, acum se prăbușește, pentru că domnul Ilie Bolojan pare așa ca un pilot care conduce un avion în vrie, trage de manetă în stânga, trage în dreapta, direcția e una greșită”.

Referitor la rolul PSD în actuala guvernare, Zamfir a precizat:

„Am înțeles. PSD-ul, copilotul, a anunțat de foarte multe ori că nu e bună direcția și am fost și subiectul diverselor ironii și din presă și în spațiul online, că PSD azi iese de la guvernare, nu iese. Uitați-vă acum ce se întâmplă cu deciziile pe care le ia Ilie Bolojan. Cu cine s-a consultat domnia sa când a stabilit o listă a societăților comerciale care să fie scoase la vânzare?”.

Întrebat direct despre inițierea unei moțiuni, senatorul a reiterat:

„Dacă domnul prim-ministru nu va înțelege că trebuie să plece atunci când nu mai are sprijin politic, da, PSD poate iniția o moțiune de cenzură, ne mai făcând parte din această coaliție și din Guvern (…). Este un act de responsabilitate ca atunci când țara merge într-o direcție greșită și o simt toți cetățenii, o simt companiile, ne spun instituțiile financiare, abia atunci dai dovadă de responsabilitate, când înțelegi că ești pe un drum greșit și trebuie să-ți revii”.

În contextul criticilor privind politicile economice anterioare, acesta a răspuns:

„Bani în stânga și în dreapta însemnau proiecte de autostrăzi, însemnau construcții de spitale, de străzi, pentru că România nu e doar Bucureștiul și marile centre urbane. Bucureștiul înseamnă și zona rurală, care are nevoie de dezvoltare. Or faptul că ai băgat bani ca să dezvolți România și chiar împrumutat fiind, nu e un lucru rău”.

PSD a criticat dur intențiile Guvernului privind listarea sau vânzarea unor companii considerate strategice, solicitând retragerea imediată a acestor inițiative din circuitul legislativ.

Formațiunea susține că nu au existat consultări nici cu partenerii de Coaliție, nici cu miniștrii de resort, acuzând lipsa de transparență în procesul decizional. Social-democrații consideră că o astfel de decizie nu poate fi luată fără o dezbatere publică extinsă în Parlament.

Partidul a anunțat că va depune un proiect legislativ care să interzică, pentru doi ani, vânzarea activelor companiilor de stat profitabile. În paralel, solicită explicații privind modul de evaluare al acestor companii.

PSD indică posibile subevaluări în cazul unor entități importante, precum Hidroelectrica și Romgaz, subliniind că valoarea acestora ar putea crește în următoarele 12–18 luni, pe fondul contextului economic și geopolitic.

Criticile vizează și CEC Bank, considerată esențială pentru finanțarea programelor guvernamentale, dar și SALROM, unde social-democrații reclamă omiterea zăcământului de grafit de la Baia de Fier din evaluare.

Pe fondul escaladării conflictului, specialiștii în drept constituțional analizează implicațiile unei eventuale retrageri a miniștrilor PSD din Guvern. Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a explicat că o astfel de decizie ar duce la modificarea configurației politice a Executivului, fără a însemna automat ruperea Coaliției.

„Dacă un partid își retrage miniștrii, se numește că se schimbă configurația politică a Guvernului”, a declarat acesta, subliniind rolul Parlamentului în controlul Executivului.

Toader a evidențiat și mecanismele constituționale disponibile, inclusiv interimatul de 45 de zile pentru miniștri și posibilitatea declanșării unei moțiuni de cenzură.

„Parlamentul poate să-l demită prin moțiune. Rămâne un guvern cu capacitate juridică redusă, restrânsă, care doar să administreze problemele țării”.

În paralel, liderii politici pregătesc consultări la nivel prezidențial, în eventualitatea unei crize guvernamentale. PSD exclude varianta unei alianțe cu AUR și insistă asupra formării unei majorități proeuropene.

Disputa dintre PSD și premierul Ilie Bolojan s-a intensificat și la nivel discursiv, cu acuzații reciproce și declarații dure. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a criticat vehement planurile Executivului privind companiile de stat.

„Trăim o perioadă în care există foarte multă emoție publică legată de politică. În acest moment, din punctul meu de vedere, România și Guvernul nu mai funcționează. Noi ne uităm la prostiile și porcăriile pe care încearcă să le facă ceilalți. Ceilalți ne urmăresc pe noi. Noi stăm și spunem despre șobolănismele pe care încearcă să le facă pe ultima sută de metri, vânzând sau încercând să vândă Romgaz și toate companiile: CEC, Portul Constanța. Astea sunt șobolănismele adevărate. Despre astea este vorba. Și cred că la asta s-a referit Ilie Bolojan ieri, când vorbea de asta. Dar asta înseamnă, că tot spunea de cămări (…), de fapt, înseamnă să furi cămara cu totul când faci lucruri de tipul ăsta. Când te gândești să vinzi CEC, Romgaz, Transgaz, Aeroportul București, Portul Constanța, Transelectrica, Hidroelectrica. Toate aceste companii sunt pe plus, sunt companii profitabile, care aduc în fiecare an venituri și dividende la bugetul de stat. Să încerci să vinzi pe ultima sută de metri aceste companii, asta înseamnă, de fapt, să furi toată cămara. Și asta e adevăratul șobolănism”, a declarat liderul social-democrat.

Replica a venit după ce premierul folosise anterior o metaforă similară, acuzând PSD de „comportament mincinos” și sugerând existența unor „șobolani” în sistemul de stat.

În paralel, PSD analizează depunerea unor plângeri la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării și la Parchet, după apariția unor imagini în mediul online în care liderii partidului sunt comparați cu șobolani, relatează surse politice.