Nicușor Dan a afirmat că își exprimă speranța ca partidele să găsească în continuare o formulă de guvernare pro-occidentală, solidă și funcțională pentru România.

De asemenea, acesta a precizat că vor avea loc mai multe runde de consultări, „una, două sau trei, câte va fi nevoie”, până la identificarea unei soluții politice.

Acesta a precizat că există, de asemenea, acord politic privind menținerea bugetului actual și continuarea traiectoriei financiare a țării, fără modificări care să afecteze stabilitatea fiscală.

Șeful statului a arătat că există consens și asupra necesității adoptării tuturor actelor normative rămase pentru implementarea PNRR, astfel încât România să poată încasa fondurile aferente până la finalul lunii august, când programul se închide.

Totodată, acesta a explicat că, în condițiile în care partidele PSD și PNL sunt esențiale pentru formarea unei majorități parlamentare, iar în prezent există divergențe între ele, nu există momentan o formulă clară de guvernare.

”Probabil că vom intra în turbulenţe politice, însă există consens pe PNRR, cele patru partide pro-occidentale şi minorităţile”, a spus preşedintele României. ”Al doilea lucru, există consens că România are buget şi va rămâne pe acedt buget şi îşi va păstra traiectoria financiară”, a mai spus Nicuşor Dan. ”Avem consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesare a fi date pentru PNRR, să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care îi are de încasat din PNRR, până la sfârşitul lunii august, când se închide acest program. Şi a doilea lucru, există consens că România are buget şi va rămâne în acest buget, şi că România îşi va păstra traiectoria financiară”, a afirmat preşedintele. ”Eu sper în continuare să găsim o formulă să continuăm o guvernare pro-occidentală pentru România şi să fie una solidă”, a arătat şeful statului. ”Evident că, dacă avem două partide, PSD-PNL, fără de care nu se poate forma o majoritate în Parlament şi dacă ele sunt în dezacord, pentru moment nu există o formula”, a mai spus preşedintele.

Acesta a precizat că urmează „evenimente importante” și că România ar putea intra într-o perioadă de turbulențe politice, însă a subliniat că, în acest scenariu, vor fi organizate mai multe runde de discuții până la găsirea unei formule funcționale pentru guvernare.

Întrebat despre susținerea premierului Ilie Bolojan, șeful statului a explicat că există așteptări diferite în societate și o anumită tensiune socială, motiv pentru care încearcă să își mențină rolul de mediator între diferitele categorii ale populației.

În ceea ce privește afirmația potrivit căreia partidele din coaliție ar fi „condamnate să guverneze împreună”, Nicușor Dan a precizat că mesajul său a fost că trebuie depuse toate eforturile pentru ca acestea să continue să guverneze împreună.

”Se vor întâmpla lucruri în seara asta. Probabil că vom intra, aşa cum am spus, în turbulenţe. În această ipoteză, vom avea una, două, trei, câte runde de consultări este nevoie, pentru a găsi o soluţie stabilă pentru România”, a spus el. ”Am spus că trebuie să facem cu toţii tot posibilul astfel încât ele să guverneze împreună, asta am spus”, a răspuns Nicuşor Dan.

”Să nu anticipăm. Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta, probabil că vom intra în turbulențe și în această ipoteză vom avea câte runde de negocieri este nevoie pentru a găsi o soluție stabilă pentru România. Legat de susținerea domnului Bolojan, există așteptări dintr-o parte sau alta, este o tensiune socială, eu încerc sa-mi păstrez rolul de mediator astfel încât să mă pot adresa atât unei părți din soicietate, cât și celeilalte”, a spus Dan.

Șeful statului a fost chestionat și cu privire la ideea că Ilie Bolojan ar fi „condamnat” să își dea demisia, respingând această interpretare și subliniind că nu a afirmat niciodată acest lucru. El a explicat că mesajul său a fost acela că toate forțele politice trebuie să depună eforturi pentru a guverna împreună.

În ceea ce privește posibila demisie a miniștrilor PSD, președintele a declarat că deciziile vor fi luate ulterior, în funcție de evoluția situației politice, precizând că „toate lucrurile vor fi analizate la momentul potrivit”.

”N-am spus niciodată asta. Că sunt condamnate să guverneze împreună. Da, n-am spus niciodată asta. Am spus doar că trebuie să facem cu toții tot posibilul, astfel încât ele să guverneze împreună. Asta am spus”, a răspuns șeful statului.

Președintele Nicușor Dan a declarat că a purtat discuții atât cu PSD, cât și cu PNL, pe tema unei posibile ieșiri a social-democraților de la guvernare.

El a precizat că, în cursul acestei zile, de la ora 18:00, în cadrul PSD are loc un referendum intern prin care membrii partidului ar putea decide retragerea din actualul executiv.