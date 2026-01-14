Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a precizat că măsurile au scopul consolidării cadrului de finanțare al programului și sprijinirii proiectelor care aduc beneficii reale cetățenilor.

Actul normativ menține structura de prioritizare aplicată în 2025, conform Hotărârii Guvernului nr. 42/2025, pentru accelerarea proiectelor aflate în derulare și utilizarea optimă a resurselor disponibile, astfel încât Ministerul Dezvoltării să poată aproba toate solicitările de transfer și în 2026.

Prioritatea va fi acordată proiectelor aflate într-un stadiu avansat de execuție: 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor cu peste 80% din valoarea contractelor deja transferată, 30% proiectelor cu grad de implementare între 40% și 80% și 20% celor aflate în faze incipiente. Solicitările vor fi onorate în ordinea cronologică a înregistrării acestora la Ministerul Dezvoltării.

„Aceste măsuri au ca obiectiv stabilirea unor criterii transparente şi echitabile pentru prioritizarea solicitărilor de transfer, care vor asigura o utilizare mai eficientă a resurselor financiare disponibile în anul 2026”, a declarat ministrul dezvoltării, Cseke Attila.

Fondurile Programului „Anghel Saligny” vor fi distribuite astfel: 45% către proiecte de alimentare cu apă și canalizare, incluzând 1.408 obiective, 30% către sisteme de distribuție a gazelor naturale, pentru 283 de obiective, și 25% către proiecte de infrastructură rutieră, drumuri și poduri, pentru 2.683 de obiective. Criteriile de prioritizare nu se aplică unui număr de 263 de obiective aparținând județelor, municipiilor reședință de județ și sectoarelor municipiului București, care trebuie să asigure o cofinanțare de 20% din sumele solicitate de la bugetul de stat în 2026.

„Astfel, 45% din fonduri sunt direcţionate către proiecte de alimentare cu apă şi canalizare (1.408 obiective), 30% către sisteme de distribuţie a gazelor naturale (283 obiective), iar 25% către proiecte de infrastructură rutieră – drumuri şi poduri (2.683 obiective). În cadrul fiecărui domeniu de investiţii, prioritate au proiectele aflate într-un stadiu avansat de execuţie: 50% din fonduri sunt alocate obiectivelor pentru care s-au transferat deja peste 80% din valoarea contractelor (1.852 obiective), 30% proiectelor cu un grad de implementare cuprins între 40% şi 80% (933 obiective), iar 20% celor aflate în faze incipiente (1.589 obiective)”, a informat Ministerul Dezvoltării.

Prin adoptarea acestor criterii, se urmărește accelerarea investițiilor, în special a celor aflate în stadii avansate, și asigurarea unei utilizări responsabile a fondurilor publice. În 2026, Guvernul și Ministerul Dezvoltării vor continua să investească în infrastructura locală, sprijinind proiectele care aduc beneficii reale comunităților și cetățenilor.