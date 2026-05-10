Transportul public din România continuă să funcționeze prin sisteme separate de ticketing, aplicații diferite și abonamente care nu pot fi utilizate între mai mulți operatori. În București, de exemplu, călătorii folosesc sisteme distincte pentru STB și Metrorex, iar integrarea completă dintre transportul de suprafață și metrou rămâne limitată.

Un abonament lunar STB costă aproximativ 80 de lei, în timp ce abonamentul Metrorex pentru toate magistralele ajunge la 100 de lei. Pentru un călător care utilizează zilnic atât autobuzul, cât și metroul, costul total poate depăși 180 de lei lunar, fără a include trenurile regionale sau alte tipuri de transport.

Problemele devin și mai vizibile în transportul feroviar și regional, unde pasagerii sunt nevoiți să utilizeze platforme diferite pentru bilete și rezervări. În multe cazuri, călătorii trebuie să cumpere separat bilete pentru tren, metrou și transport urban, fără posibilitatea utilizării unui singur abonament integrat.

Prin comparație, marile orașe europene utilizează sisteme unificate care permit accesul la aproape toate mijloacele de transport cu un singur card sau o singură aplicație. În Germania, abonamentul „Deutschlandticket” oferă acces la transport regional în aproape întreaga țară pentru aproximativ 315 lei lunar, iar în Paris abonamentul „Navigo” integrează metroul, autobuzele, tramvaiele și trenurile regionale într-un singur sistem digitalizat.

Diferențele dintre transportul public din România și sistemele occidentale nu se văd doar în infrastructură sau digitalizare, ci și în modul în care sunt construite abonamentele pentru călători.

În multe state europene, un singur abonament oferă acces aproape complet la transportul urban și regional, în timp ce în România sistemele rămân separate între operatori și localități.

Germania: un singur abonament pentru aproape toată țara

Germania utilizează sistemul „Deutschlandticket”, unul dintre cele mai extinse abonamente integrate din Europa. În 2026, costul acestuia a ajuns la 63 de euro lunar, echivalentul a aproximativ 315 lei. Abonamentul permite utilizarea transportului regional din aproape întreaga țară, inclusiv autobuze, tramvaie, metrou și trenuri regionale.

Sistemul funcționează digital și elimină necesitatea cumpărării unor bilete diferite pentru fiecare oraș sau regiune. Aproximativ 14 milioane de persoane folosesc deja acest tip de abonament în Germania.

Franța: transport integrat pentru întreaga regiune pariziană

În regiunea Paris, abonamentul „Navigo” permite acces nelimitat la metrou, autobuze, tramvaie și trenurile regionale RER. Din 2026, prețul unui abonament lunar pentru toate zonele este de 90,80 euro, adică aproximativ 455 de lei.

Sistemul este complet integrat și poate fi utilizat inclusiv direct de pe telefonul mobil. Pentru mulți angajați francezi, jumătate din costul abonamentului este rambursat de angajator.

Irlanda: sistemul Leap Card plafonează automat costurile

În Irlanda, „Leap Card” este folosit pentru autobuze, tramvaie și trenurile suburbane din Dublin și alte regiuni. Sistemul aplică automat plafonarea costurilor, astfel încât călătorii nu plătesc peste o anumită limită zilnică sau săptămânală.

În Dublin, plafonul zilnic pentru un adult este de 6 euro, aproximativ 30 de lei, iar plafonul săptămânal ajunge la 24 de euro, echivalentul a aproximativ 120 de lei. Sistemul integrează autobuzele, tramvaiul Luas și trenurile suburbane DART.

România: abonamente separate și integrare limitată

În România, sistemele de transport funcționează în continuare separat între operatori și orașe. În București, de exemplu, abonamentele pentru STB și Metrorex sunt integrate doar parțial, iar pentru transportul feroviar sau regional sunt necesare bilete și aplicații diferite.

Costurile lunare diferă în funcție de oraș și operator, însă integrarea rămâne limitată comparativ cu sistemele utilizate în Germania, Franța sau Irlanda. Lipsa unui abonament unic pentru transport regional și urban face ca deplasările să fie mai complicate și mai puțin predictibile pentru călători.

Comparație între abonamentele de transport din Europa și România:

Țară Sistem Ce include Cost aproximativ Germania Deutschlandticket transport regional național ~315 lei/lună Franța Navigo metrou, RER, autobuz, tramvai ~455 lei/lună Irlanda Leap Card autobuz, tramvai, tren suburban plafon ~30 lei/zi România sisteme separate limitat la operator/localitate diferit în funcție de oraș

Transportul public din marile state europene este construit pentru a reduce timpul petrecut în trafic și pentru a încuraja utilizarea transportului în comun ca alternativă reală la mașina personală. În orașe precum Berlin, Paris sau Dublin, conexiunile dintre metrou, autobuze, tramvaie și trenuri regionale sunt sincronizate, iar frecvența curselor permite deplasări rapide fără timpi mari de așteptare.

În România, problemele de infrastructură și lipsa integrării dintre operatori afectează direct experiența călătorilor. Trenurile înregistrează frecvent întârzieri, iar viteza medie a transportului feroviar rămâne printre cele mai reduse din Uniunea Europeană. Pe anumite rute regionale, trenurile circulă cu viteze medii comparabile cu cele de acum câteva decenii.

Diferențele apar și în gradul de modernizare al infrastructurii. În multe state vest-europene, transportul public este complet digitalizat, cu informații în timp real despre întârzieri, conexiuni și gradul de aglomerație. În România, aceste sisteme există doar parțial și diferă semnificativ de la un oraș la altul.

În Londra, de exemplu, călătorii pot utiliza direct cardul bancar sau telefonul mobil pentru toate tipurile de transport, iar sistemul calculează automat cel mai mic tarif posibil pentru deplasările efectuate într-o zi. În România, digitalizarea transportului public a avansat în unele orașe mari, însă sistemele rămân separate și limitate în funcție de operator.

Ce oferă sistemele moderne de transport public din Europa:

Facilități Germania Franța Irlanda România Un singur abonament integrat Da Da Da Parțial Transport regional inclus Da Da Parțial Nu Plafonare automată a costurilor Nu Parțial Da Nu Utilizare directă pe telefon Da Da Da Limitat Informații live integrate Da Da Da Parțial Conexiuni sincronizate Ridicate Ridicate Ridicate Limitate

Diferențele dintre România și statele vest-europene nu se văd doar în costul abonamentelor sau în aplicațiile utilizate pentru transport. În multe țări europene, transportul public funcționează ca o alternativă reală la mașina personală, prin integrare, punctualitate și infrastructură modernă. În România, lipsa conexiunilor rapide și a unui sistem unitar continuă să transforme deplasările zilnice într-un proces mai complicat și mai puțin predictibil pentru călători.