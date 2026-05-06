Autoritatea irlandeză pentru protecția datelor, cunoscută drept Data Protection Commission (DPC), a anunțat deschiderea unei investigații oficiale care o vizează pe Shein Ireland. Verificările sunt concentrate asupra modului în care compania transferă datele personale ale utilizatorilor din Uniunea Europeană și Spațiul Economic European către China.

Potrivit DPC, ancheta urmărește să stabilească dacă Shein respectă obligațiile prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) în ceea ce privește transferurile internaționale de informații personale.

Autoritățile europene analizează în special dacă datele utilizatorilor beneficiază de același nivel de protecție atunci când sunt transferate în afara Uniunii Europene. Oficialii irlandezi au subliniat că aceste transferuri sunt supuse unor reguli stricte, mai ales în contextul sensibil al relațiilor privind datele dintre Europa și China, informează rte.ie.

Reprezentanții Comisiei irlandeze au explicat că investigația privind Shein face parte dintr-o preocupare mai amplă a autorităților europene legată de transferurile de date către China.

Potrivit lui Graham Doyle, mai multe acțiuni recente ale DPC, dar și plângeri depuse la alte autorități europene de supraveghere, au adus în prim-plan problema modului în care companiile transferă și procesează datele cetățenilor europeni în China.

„Acțiunile recente de reglementare ale DPC, împreună cu plângerile adresate altor autorități europene de supraveghere, au adus în atenție în special transferurile de date către China”, a afirmat Graham Doyle.

Oficialul irlandez a precizat că investigația reprezintă o prioritate strategică pentru instituție și că DPC va colabora cu alte autorități europene în cadrul anchetei.

„Această investigație reprezintă o prioritate strategică importantă pentru DPC și intenționăm să cooperăm îndeaproape cu autoritățile europene partenere pe parcursul investigației”, a mai spus Graham Doyle.

Compania Shein a reacționat după anunțul autorităților irlandeze și a transmis că tratează cu maximă seriozitate obligațiile privind protecția datelor personale.

Reprezentanții retailerului online au declarat că firma este angajată în respectarea prevederilor GDPR și a tuturor legislațiilor aplicabile în domeniul protecției datelor.

„Tratăm obligațiile noastre privind protecția datelor cu maximă seriozitate și suntem pe deplin dedicați respectării GDPR și tuturor legilor aplicabile privind protecția datelor”, a transmis un purtător de cuvânt al Shein.

Compania a subliniat că securitatea informațiilor utilizatorilor reprezintă o prioritate pentru activitatea sa și că, în ultimele luni, a purtat discuții active cu autoritatea irlandeză privind politicile de protecție a datelor.

„Asigurarea securității datelor personale ale clienților noștri reprezintă o prioritate majoră pentru afacerea noastră”, au precizat reprezentanții Shein.

Retailerul online a mai transmis că lucrează la mai multe inițiative privind gestionarea datelor și că acestea vor fi prezentate în cadrul investigației.

„Am colaborat activ cu DPC în ultimele luni în ceea ce privește abordarea noastră privind protecția datelor, inclusiv printr-o serie de inițiative importante aflate în desfășurare, care reflectă angajamentul nostru de a menține cele mai ridicate standarde în gestionarea datelor”, a transmis compania.

„Așteptăm cu interes să prezentăm această activitate în cadrul acestui proces”, au adăugat reprezentanții Shein.

