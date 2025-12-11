Autoritățile de reglementare din Uniunea Europeană au efectuat săptămâna trecută o inspecție la sediul central al Temu din Dublin, au declarat surse apropiate situației. Măsura vine pe fondul suspiciunilor că retailerul online, parte a conglomeratului chinez PDD Holdings, ar beneficia de subvenții de stat care i-ar permite să vândă produse la prețuri extrem de reduse pe piața europeană.

Compania nu a transmis, până la acest moment, un punct de vedere oficial privind acțiunea autorităților.

Percheziția are loc într-un moment în care Bruxelles-ul analizează tot mai atent impactul importurilor cu valoare redusă provenite din China. Conform regulilor actuale, coletele sub 150 de euro sunt exceptate de la taxe vamale, facilitând intrarea pe piață a unor platforme precum Temu sau Shein.

Comercianții europeni acuză că această scutire creează „un avantaj nedrept” pentru platformele asiatice. Comisia Europeană intenționează să elimine această excepție până la finalul anului viitor.

Ancheta se desfășoară în baza Regulamentului privind subvențiile străine (RSS), care urmărește limitarea competiției neloiale din partea companiilor din afara UE susținute financiar de guvernele lor. Regulamentul permite Comisiei să aplice amenzi ce pot ajunge la 10% din cifra de afaceri anuală consolidată a firmei investigate.

Un purtător de cuvânt al Executivului european a confirmat intervenția autorităților:

„Putem confirma că Comisia a efectuat o inspecție neanunțată la sediul unei companii active în sectorul comerțului electronic din UE, în temeiul Regulamentului privind subvențiile străine”, a declarat acesta.

Comisia nu a dezvăluit numele companiei vizate și nici locația exactă a raidului.

Temu a atras rapid milioane de utilizatori datorită prețurilor foarte mici practicate pentru o gamă largă de produse — de la gadgeturi la articole textile. Sloganul platformei, „cumpără ca un miliardar”, a devenit bine-cunoscut și intens mediatizat.

Conform raportului său de transparență, retailerul înregistrează deja aproximativ 116 milioane de utilizatori lunari în UE, deși operațiunile au început în aprilie 2023. Popularitatea fulminantă a Temu a determinat chiar Amazon să lanseze un serviciu rival, „Amazon Haul”.

Inspecțiile de acest tip sunt declanșate, de regulă, atunci când Comisia are indicii solide privind posibile încălcări — fie rezultate din propriile analize, fie din sesizări interne. Aceste acțiuni pot conduce la investigații aprofundate, obligații de conformare sau amenzi, însă companiile pot obține penalități reduse dacă cooperează.

Nu este prima dată când platforma intră în vizorul autorităților europene. În urmă cu un an, Comisia a deschis o anchetă în baza Legii privind serviciile digitale (DSA), iar în iulie a transmis concluzii preliminare potrivit cărora Temu „nu face suficient pentru a preveni vânzarea de produse ilegale prin intermediul platformei sale”.

Ajutoarele externe care ar putea distorsiona piața europeană includ:

-împrumuturi cu dobândă zero sau sub costul pieței,

-scutiri de taxe,

-tratament fiscal preferențial,

-alte forme de sprijin oferite de state ne-membre.