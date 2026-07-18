UE interzice distrugerea hainelor nevândute: din 19 iulie, marile companii trebuie să le reutilizeze sau să le doneze

Începând cu 19 iulie, Uniunea Europeană face un pas important în combaterea risipei din industria modei, interzicând marilor companii să distrugă îmbrăcămintea, accesoriile și încălțămintea nevândute. Noile reguli urmăresc să încurajeze reutilizarea și reciclarea produselor, reducând impactul asupra mediului și promovând o economie circulară, mai sustenabilă.

Începând cu 19 iulie, întreprinderilor mari din întreaga UE li se interzice să distrugă îmbrăcămintea, accesoriile de îmbrăcăminte și încălțămintea nevândute. Întreprinderile mijlocii vor face obiectul acelorași norme începând din 2030.

Măsura, introdusă în temeiul Regulamentului privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), urmărește să prevină risipa de produse valoroase și de resurse utilizate pentru fabricarea acestora.

Atunci când bunurile noi și utilizabile sunt aruncate, materiile prime, apa, energia și forța de muncă investite în producția lor se pierd, în timp ce eliminarea lor generează emisii de gaze cu efect de seră care pot fi evitate. Prin încurajarea reutilizării, a reparării și a practicilor comerciale mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, noile norme sprijină tranziția către o economie europeană mai circulară și mai competitivă.

În temeiul noilor norme, întreprinderile trebuie să acorde prioritate menținerii în uz a produselor prin vânzarea acestora (inclusiv prin reduceri sau piețe alternative), prin donarea lor către organizații de caritate sau întreprinderi sociale sau prin pregătirea lor pentru reutilizare (reparare, recondiționare sau refabricare).

Distrugerea va fi permisă numai în anumite circumstanțe și trebuie efectuată în conformitate cu ierarhia tratării deșeurilor, acordând prioritate reciclării.

Companiile pot distruge hainele și încălțămintea nevândute numai în cazuri limitate, cum ar fi atunci când articolele sunt nesigure sau deteriorate, sunt contrafăcute sau încalcă drepturile de proprietate intelectuală sau sunt respinse de organizații de caritate sau de scheme de donații.

Pentru a preveni utilizarea abuzivă, întreprinderile care se bazează pe aceste scutiri trebuie să furnizeze dovezi (de exemplu, documente sau rezultate ale testelor) și să publice rapoarte anuale cu privire la ceea ce au eliminat.

Autoritățile naționale vor verifica conformitatea și pot impune amenzi pentru încălcări. Companiile trebuie să țină evidența timp de cinci ani pentru a permite inspecțiile.

Pentru a reduce birocrația, întreprinderile vor utiliza codurile vamale și logistice existente atunci când raportează. Întreprinderile mici și microîntreprinderile sunt scutite de aceste cerințe.

Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR), care a intrat în vigoare în 2024, stabilește norme la nivelul UE pentru ca produsele să devină mai durabile, mai reparabile, mai reciclabile și mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor.

Interzicerea distrugerii textilelor nevândute este una dintre primele măsuri concrete din cadrul ESPR. Textilele sunt primul grup de produse care face obiectul acestei interdicții din cauza impactului negativ asupra mediului al modelelor de afaceri actuale, care duc adesea la distrugerea mărfurilor nevândute.

Potrivit Agenției Europene de Mediu, aproximativ 4-9 % din totalul produselor textile introduse pe piață în Europa sunt distruse înainte de utilizare,, ceea ce reprezintă între 264 000 și 594 000 de tone de textile distruse în fiecare an.

Comisia a elaborat normele după ample consultări cu întreprinderile, ONG-urile și experții, pentru a se asigura că acestea funcționează în practică, fără a crea birocrație inutilă.