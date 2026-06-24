UE introduce o interdicție din 19 iulie. Marii retaileri de modă sunt direct vizați

UE introduce, începând cu 19 iulie, o interdicție care vizează distrugerea anumitor articole vestimentare noi nevândute de către marile companii din industria modei. Măsura face parte din noul regulament european privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile și urmărește reducerea risipei textile. Decizia vine în contextul în care milioane de tone de haine ajung anual la gunoi la nivel global. Noile obligații vor afecta unele dintre cele mai cunoscute companii din comerțul european de modă.

Problema deșeurilor textile a devenit una dintre cele mai mari provocări de mediu, motiv pentru care UE introduce noi reguli destinate industriei globale a modei. În fiecare an, cantități uriașe de îmbrăcăminte ajung la gropile de gunoi, inclusiv produse care nu au fost niciodată purtate sau utilizate.

Potrivit studiilor citate de sursa menționată, aproximativ 120 de milioane de tone de articole vestimentare sunt aruncate anual la nivel mondial. O parte dintre acestea sunt colectate prin sistemele dedicate hainelor uzate, însă multe textile nu mai pot fi reutilizate sau reciclate în mod eficient.

În același timp, statele dezvoltate exportă cantități importante de haine second-hand către țări mai sărace. În numeroase cazuri, volumele expediate depășesc nevoile reale ale piețelor de destinație, ceea ce conduce la acumularea unor cantități semnificative de deșeuri textile în aceste regiuni.

Pe lângă produsele deja folosite, companiile din sector distrug uneori și articole complet noi, care nu au ajuns niciodată la consumatori. Textilele sunt considerate, alături de plastic, una dintre principalele surse de poluare la nivel mondial, motiv pentru care Uniunea Europeană a decis să adopte măsuri suplimentare de control.

În acest context, UE a introdus prin Regulamentul privind proiectarea ecologică a produselor sustenabile (ESPR 2024/1781) o interdicție referitoare la distrugerea anumitor produse textile. Noile prevederi vor deveni aplicabile din 19 iulie și vor viza în special marile companii din industria modei.

Noile reguli adoptate de UE se aplică în principal companiilor de mari dimensiuni care activează în sectorul modei și al comerțului cu articole vestimentare.

Printre retailerii care intră sub incidența regulamentului se numără H&M, Zalando și Otto, dar și alte societăți care îndeplinesc cel puțin două dintre următoarele criterii: au peste 250 de angajați, înregistrează o cifră de afaceri anuală mai mare de 50 de milioane de euro sau dețin active care depășesc 25 de milioane de euro.

Regulamentul acordă o atenție specială produselor returnate de consumatori. Este vorba, de exemplu, despre articolele de îmbrăcăminte comandate online și trimise înapoi comerciantului deoarece nu corespund ca mărime sau nu îndeplinesc așteptările clientului.

Reprezentanții unor companii vizate de noile reguli susțin că aplică deja practici similare și că produsele returnate nu sunt distruse. Potrivit pozițiilor exprimate de retaileri precum H&M, articolele sunt reintegrate în circuitul comercial sau sunt direcționate către programe de reutilizare și valorificare.

Companiile recunosc însă că trasabilitatea completă a produselor devine dificilă după ce acestea sunt transferate către alte piețe sau intermediari, ceea ce face imposibilă monitorizarea permanentă a destinației finale a fiecărui articol.

Deși măsura este considerată un pas important în reducerea risipei textile, noul cadru legislativ european include și o serie de excepții.

Interdicția nu se aplică întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt excluse din domeniul de aplicare al noilor obligații. De asemenea, pot fi exceptate produsele care încalcă legislația privind mărcile comerciale sau alte drepturi de proprietate intelectuală, relatează KA Insider.

În aceeași categorie intră și articolele care pot reprezenta un risc pentru sănătatea publică ori pentru siguranța consumatorilor, cazuri în care distrugerea produselor rămâne permisă.

Experții citați de sursă atrag atenția că aceste excepții ar putea crea spațiuF pentru interpretări și utilizări abuzive. Potrivit acestora, anumite companii ar putea încerca să se folosească de prevederile derogatorii pentru a evita, indirect, obiectivul principal al legislației și pentru a continua practici care au fost criticate în ultimii ani de organizațiile de mediu și de protecție a consumatorilor.